FURIA MOURINHO – IL PARI COL MONZA FA SBOTTARE IL TECNICO CHE METTE NEL MIRINO L’ARBITRO CHIFFI: "IL PEGGIOR DIRETTORE DI GARA CHE HO INCONTRATO NELLA MIA CARRIERA. TECNICAMENTE È ORRIBILE, DAL PUNTO DI VISTA UMANO NON È EMPATICO. DÀ IL ROSSO A CELIK CHE SCIVOLA AL MINUTO 96 IN UNA PARTITA MORTA - COME SOCIETÀ NON ABBIAMO FORZA DI DIRE QUESTO ARBITRO NON LO VOGLIAMO" – “LA ROMA È L’UNICA SQUADRA CHE NON HA LA ROSA PER STARE DOV’È” (CAPITO TIAGO PINTO?)