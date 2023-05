IL NAPOLI SCUDETTATO PERDE I PEZZI - IL DIRETTORE SPORTIVO, CRISTIANO GIUNTOLI, A UN PASSO DALLA JUVENTUS, MENTRE RESTA UN REBUS IL FUTURO DI LUCIANO SPALLETTI - L'ALLENATORE HA ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO E VORREBBE GARANZIE SUL MERCATO PER RESTARE MA IL RAPPORTO CON IL PRESIDENTE SAREBBE AI MINIMI TERMINI - CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI A NAPOLI: UN GRUPPO DI SUORE FRANCESCANE CANTA "UN GIORNO ALL'IMPROVVISO"… - VIDEO

1. NAPOLI, DE LAURENTIIS PERDE I PEZZI: GIUNTOLI VERSO LA JUVE, SPALLETTI RESTA UN REBUS

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Il Napoli campione d'Italia rischia di perdere i pezzi. Dal direttore sportivo all'allenatore, il futuro è un rebus per Aurelio De Laurentiis. Cristiano Giuntoli starebbe per cedere alla corte della Juventus che ha scelto lui per il nuovo ciclo e il presidente partenopeo sembra essersi rassegnato all'idea di lasciarlo partire. […] Ds che in azzurro potrebbe essere sostituito da Accardi dell'Empoli.

Da chiarire anche il futuro di Luciano Spalletti che aspetta un confronto con la società. Il presidente ha ribadito a mezzo stampa di aver esercitato l'opzione per trattenerlo sulla panchina e l'allenatore ha risposto con una frecciatina. Il rapporto tra i due, nonostante lo scudetto, pare essere ai minimi termini. C'è aria di divorzio perché i due non si parlano da giorni, neanche le feste per il tricolore hanno stemperato la tensione. Tecnico toscano, corteggiato da club esteri, vorrebbe garanzie sul futuro e sul mercato per restare.

Pietro Accardi apre le porte al Napoli: "Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma a oggi penso esclusivamente all'Empoli - le parole del dirigente a Radio Kiss Kiss". La conferma che qualcosa si stia muovendo arriva anche dal presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, sempre ai microfoni di Kiss Kiss: "[…]. Secondo me è prontissimo per fare il ds del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perché il Napoli è di un livello europeo. Comunque faccio di tutto per non pensarci per ora".

2. NAPOLI, LA FESTA SCUDETTO CONTAGIA TUTTI: CANTANO ANCHE LE SUORE

Estratto dell'articolo di Andrea Pietrzela per www.goal.com

A Napoli continua la festa per lo Scudetto vinto da Osimhen e compagni: anche le suore francescane cantano i cori del Maradona colorate d'azzurro. "Sarò con te e tu non devi mollare". Inizia così un famoso coro da stadio, quest'anno intonato più e più volte allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. "Ho un sogno nel cuore, Napoli torna campione"[…]

