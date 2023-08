2 ago 2023 16:03

NAPOLI SI AGGRAPPA A OSIMHEN – SENZA PIÙ SPALLETTI, CON KIM ANCORA NON SOSTITUITO, DE LAURENTIIS NON PUÒ LASCIARSI SFUGGIRE ANCHE IL NUMERO 9: “SENZA PROPOSTE INDECENTI NON ANDRÀ VIA”. OVVERO: PER MENO DI 200 MILIONI INUTILE PROVARCI – È STATA RISPEDITA AL MITTENTE L'OFFERTA DI 140 MILIONI DELL'AL HILAL – TRATTATIVE IN CORSO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL NIGERIANO: SI PUO’ CHIUDERE A 7,5 MILIONI ALL'ANNO PIÙ BONUS E UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DI 130-150 MILIONI…