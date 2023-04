17 apr 2023 18:32

NAPOLI, UNA TREGUA PER LA CHAMPIONS - LA PACE FATTA TRA AURELIO DE LAURENTIIS E GLI ULTRAS PARTENOPEI ARRIVA GIUSTO IN TEMPO PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN - LE "PROVE GENERALI" NELLA SFIDA CONTRO IL VERONA DI SABATO HANNO DATO ESITI POSITIVI, NONOSTANTE LE 12 DENUNCE PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO - DOMANI ALLO STADIO MARADONA LA SOCIETÀ CONTRIBUIRÀ PER LA PRIMA VOLTA ALLE SPESE PER ALLESTIRE LE COREOGRAFIE…