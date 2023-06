NAPOLI, TRICOLORE DA ORGASMO - GLI AZZURRI CHIUDONO UNA STAGIONE STELLARE BATTENDO LA SAMPDORIA PER 2-0 E CONSEGNANDO IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE A OSIMHEN (26 GOL) - LA FESTA PER IL TRICOLORE, INIZIATA ALLO STADIO MARADONA, E' PROSEGUITA IN TUTTA LA CITTÀ - GLI OMAGGI A LUCIANO SPALLETTI E I FISCHI AL DIRETTORE SPORTIVO GIUNTOLI, VICINISSIMO ALLA JUVE - PER ASSISTERE AL TRIPUDIO AZZURRO SONO ARRIVATI TIFOSI E CURIOSI DA TUTTO IL MONDO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Angelo Di Marino per www.lastampa.it

La festa di tutte le feste. Napoli ricoperta d’azzurro in ogni dove si ritrova al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per lo show che chiude la stagione del terzo scudetto. In campo prima contro ultima del campionato che chiude i battenti e anche qualche porta. Saluta Luciano Spalletti, dopo due anni culminati con lo scudetto mai vinto prima da “Lucio”. […]

Sono tanti quelli che se ne vanno, insomma, nella domenica consacrata alla gioia e al divertimento in una Napoli che soffre anche quando sorride, piange anche quando è allegra. Da un lato lo scudetto numero tre, dall’altro l’addio al tecnico che è tra i principali artefici del tricolore. Alla fine, come regola non scritta ma millenaria da queste parti, Napoli festeggia in lungo e in largo perché è giusto così. Poi si vedrà.

Occhi lucidi per Fabio Quagliarella che scoppia a piangere quando tutto lo stadio urla il suo nome durante il riscaldamento prima della partita. Il destino ha scelto proprio Napoli come capolinea di una carriera di altissimo livello che proprio qui, per motivi indipendenti dal suo volere, ebbe la fase meno brillante. […]

Sempre prima della partita premi per Osimhen, Kim e Kvaratskhelia rispettivamente miglior attaccante, miglior difensore e miglior giocatore in assoluto della serie A. Quando però all’orizzonte appare Cristiano Giuntoli, dalle tribune arrivano bordate di fischi, nella consapevolezza che il direttore sportivo va archiviato nella categoria degli ex. […]

Nell’intervallo tributo anche a Giorgio Armani che viene premiato da Aurelio De Laurentiis con un calco del piede sinistro di Maradona. “Quando vedo Napoli penso solo alla bellezza”, dice lo stilista che è sponsor tecnico del Napoli. Stesso trattamento anche per il “Signor Lete”, alias Nicola Arnone.

[…] Chiude in bellezza Fabio Quagliarella che per tre minuti ininterrotti viene applaudito in piedi da tutti, abbracciato da tutti, ben voluto da tutti. Lacrime inevitabili anche qui. Finisce con due minuti di recupero e tanti saluti.

È l’ora della festa delle feste. Sul lungomare, ma anche nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, fino al murale dedicato a Maradona. Davanti ai maxi schermi nelle piazze si celebra la vittoria e si guarda la diretta tv. C’è tutto il mondo in città, tantissimi gli argentini. Non mancano però i georgiani per Kvara e i coreani per Kim. È uno scudetto che parla tutte le lingue del globo, proprio come Napoli e i napoletani.

Tempo per la premiazione con la Coppa della lega serie A, poi il mega concerto presentato da Stefano De Martino. Al Maradona cantano tutti gli artisti napoletani e altri che hanno dimostrato negli anni di essere vicini al Napoli e ai colori azzurri. In diretta su Rai 2 e sui quattro maxi schermi montati in piazza Municipio, piazza del Plebiscito, a Scampia, e in piazza Mercato. Intanto le vie del centro continuano a essere animate da cori e cortei, al suono di “Napoli, Napoli, Napoli” e “La capolista se ne va”, con curiosi accenti inglesi o spagnoli. Pieni i bar e i ristoranti che assicurano la diretta, per non dire delle pizzerie. La notte di Napoli, la notte del calcio più bello e della gente che ama la vita. Soprattutto se è tinta di azzurro.

