IL NAPOLI VA ALL'ARREMBAGGIO DEL "BARÇA" - STASERA I PARTENOPEI A BARCELLONA PER IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS - PER I CAMPIONI D'ITALIA IN CARICA, IL PASSAGGIO DEL TURNO E' FONDAMENTALE: NON SOLO PERCHE' AVVICINEREBBE LA SQUADRA ALLA QUALIFICAZIONE AL MONDIALE PER CLUB (E L'ITALIA AL QUINTO POSTO IN CHAMPIONS), MA ANCHE PERCHE' POTREBBE VALERE LA CONFERMA PER CALZONA - IL BARCELLONA ARRIVA AL MATCH CON IL CENTROCAMPO INCEROTTATO: MANCHERANNO I TRE TITOLARI - CALZONA: "E' LA GARA DELL'ANNO…"

Dopo l'1-1 dell'andata al Maradona, in casa Napoli è tutto pronto per il secondo round degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Per passare il turno e continuare a inseguire anche la qualificazione al Mondiale per club 2025 gli azzurri sono chiamati all'impresa al Montjuïc, ma Francesco Calzona è fiducioso.

"Il Barcellona non è in crisi. A febbraio non ha mai perso. Gli manca qualche giocatore, ma ha una rosa ampia - ha spiegato il tecnico azzurro -. Sarà la gara dell'anno per noi. Li danno per favoriti, ma questo non mi spaventa. Non avremo paura perché credo fermamente alla mia squadra". "Li abbiamo studiati, speriamo di contenerli e di diventare più squadra noi, visto che non lo siamo - ha aggiunto -. Solo se lo faremo, la partita sarà aperta".

Prima della conferenza, Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Siamo pronti, abbiamo rimesso a posto un po' le idee - ha spiegato -. Non abbiamo lavorato molto sul campo, ma i ragazzi vogliono far bene". "La fase difensiva non si può fare di fantasia come quella offensiva. Stiamo prendendo gol, è vero. Ma sono fiducioso, abbiamo limitato le occasioni per gli avversari ed è un passo avanti", ha continuato il tecnico azzurro.

"Il percorso è lungo, ma sono fiducioso. I ragazzi sanno dove abbiamo sbagliato e vogliono migliorarsi. Speriamo di far bene domani", ha proseguito Calzona. "Abbiamo fato un passo in avanti, ma abbiamo ancora molto da lavorare. Abbiamo margini di miglioramento importanti - ha aggiunto -. Col Barça è una partita fondamentale perché la Champions resta uno dei nostri obiettivi principali e dobbiamo trovare entusiasmo e certezze per far bene anche in campionato". "Loro hanno un'identità chiara - ha continuato -. Xavi ha detto che faranno quello che sanno fare e loro hanno tante soluzioni sia negli uomini, sia a livello tattico". […]