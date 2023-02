NAPOLI IN VOLATA – LA SQUADRA PARTENOPEA BATTE 2 A 0 IL SASSUOLO CON GOL DI KVARARSKHELIA E OSIMHEN, CHE ESCE TENENDOSI LA COSCIA CON UNA MANO, MA SPALLETTI RASSICURA I TIFOSI IN VISTA DELLA PARTITA DI CHAMPIONS DI MARTEDÌ: “STA BENE” – IL TECNICO, CON DICIOTTO PUNTI DI VANTAGGIO SULL'INTER, PUÒ PERMETTERSI ANCHE DI FARE IL PIGNOLO: “GRANDE VITTORIA, MA SERVE PIÙ FEROCIA. ABBIAMO GIOCATO BENE MA I GOL SONO FRUTTO DI GIOCATE INDIVIDUALI…”

sassuolo napoli 1

CALCIO: SPALLETTI "GRANDISSIMA VITTORIA MA SERVE PIÙ FEROCIA"

(ANSA) - "Grandissima vittoria, quella costruita meglio rispetto alle ultime, contro un ottimo avversario che un po' ci assomiglia. Abbiamo fatto bene sia nel primo sia nel secondo tempo, però le reti sono arrivate da due strappi, da giocate individuali importanti.

E non siamo stati invece capaci di arrivare in gol con il collettivo". L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha commentato con soddisfazione la vittoria contro il Sassuolo, ma trovando anche qualche 'difetto' della sua squadra. "Volendo essere pignoli, quando la palla arriva davanti alla nostra area, non scatta l'allarme, non siamo così feroci come la situazione imporrebbe - ha proseguito il tecnico toscano -.

osimenh sassuolo napoli

Questa gara ci permette di preparare meglio la partita di martedì", in Champions contro l'Eintracht Francoforte. Il tecnico ha parlato anche di Oshimen che è uscito tenendosi la coscia con una mano, facendo temere un infortunio: "Sta bene, lo posso dire dopo le prime verifiche dello staff medico".

KVARA-OSIMHEN = SERIE A KO

Federico Strumolo per “Libero quotidiano”

Trascorrono le settimane e il Napoli continua a volare. Gli azzurri raggiungono la settima vittoria consecutiva in campionato vincendo 0-2 in casa del Sassuolo. Un successo che rende ancora più bella la classifica, che vede la squadra di Spalletti prima con ben diciotto punti di vantaggio sulla seconda posizione dell’Inter, in attesa di scoprire cosa faranno le inseguitrici in questa giornata.

sassuolo napoli 2

Per l’occasione il tecnico non esagera con le rotazioni, scegliendo solamente Olivera da terzino sinistro ed Elmas a centrocampo. In avanti il tridente è composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. È proprio l’asso georgiano a sbloccare la gara già al 12’, con una meravigliosa azione personale per confermarsi un giocatore inarrestabile. Gli ospiti reagiscono subito con il palo di Laurienté, ma ci pensa Osimhen (poco dopo aver colpito un legno) a raddoppiare con una botta da posizione defilata (male tutta la difesa neroverde).

luciano spalletti

Ora per Spalletti testa alla sfida di martedì negli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht, prima di tornare in campo in campionato per la trasferta in casa dell’Empoli. Intanto prima del fischio d’inizio il direttore sportivo azzurro Giuntoli rinnova la fiducia nell’allenatore: «Spalletti rimane al centro del progetto tecnico, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme». Il Sassuolo (che recrimina per un gol annullato al Var di Laurienté nel primo tempo sullo 0-2) rimane a soli sette punti di vantaggio dalla zona retrocessione, nel prossimo turno delicata trasferta in casa del Lecce.

sassuolo napoli 3