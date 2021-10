LA NATIONS LEAGUE È DELLA FRANCIA: BENZEMA E MBAPPÉ RIBALTANO LA SPAGNA (OK IL COLLETTIVO DI LUIS ENRIQUE MA I CAMPIONI DI DESCHAMPS FANNO LA DIFFERENZA) - LA RIMONTA BLEUS DOPO IL VANTAGGIO FIRMATO DA OYARZABAL – PROTESTE E CHECK DEL VAR PER LA RETE DI MBAPPÉ: IL FRANCESE ERA IN GIOCO. LA SPIEGAZIONE – IL CT DELLA NAZIONALE MANCINI DOPO IL TERZO POSTO NELLA NATIONS GUARDA ALLE QUALIFICAZIONI MONDIALI: "ORA PENSIAMO ALLA SVIZZERA. E’ LA PARTITA DELL’ANNO"

Giuseppe Nigro per gazzetta.it

francia spagna

Un gran diagonale mancino di Kylian Mbappé sul filo del fuorigioco, su assist del milanista Theo Hernandez nel suo stadio, San Siro, decide la finale di Nations League. L’attaccante del Psg parte oltre l’ultimo difensore, ma lo rimette in gioco l’intervento in scivolata di Eric Garcia prima che gli arrivi il pallone.

Il 2-1 sulla giovane e talentuosa Spagna scrive il nome della Francia nell’albo d’oro della competizione, due anni dopo il successo del Portogallo nella prima edizione: non cancellerà la delusione dell’Europeo ma intanto Deschamps si rialza portando a casa un trofeo. Succede tutto nell’ultima mezzora: il vantaggio di Oyarzabal, il pari Benzema, il gol decisivo di Mbappé e almeno un paio di palloni d’oro nei piedi ancora di Oyarzabal e poi di Yeremi Pino salvati con due interventi di Lloris che valgono come due gol.

francia spagna

Spagna molto ruvida, Francia incisiva e frizzante, all’attacco e di prima, con la riconquista alta: l’inizio tradisce il copione atteso e produce già dopo 6’ la prima occasione transalpino, con un filtrante di Pogba a mettere davanti al portiere Benzema, che però si allarga troppo. Altri sei minuti ed è Ferran Torres a mettere Sarabia davanti a Lloris ma sporca il pallone Varane (che uscirà prima del riposo per un guaio muscolare). Solo questione di tempo che il possesso della Spagna, col doppio play Rodri-Busquets per stanare Pogba e infilare la Francia lì in mezzo, diventi quello che ci si aspettava, dominante, percorso di tanto in tanto dalle scosse del 2004 Gavi al centro della manovra. Ma per più di un’ora tutto questo non si traduce in gol, e neanche in occasioni tangibili.

francia spagna

Anticipata da un paio di lampi - un errore di Koundé a innescare un cross (impreciso) di Sarabia per Ferran Torres e poi un salvataggio di Tchouameni in area su Gavi evitando il rigore - la rete spagnola al 65’. Anticipata di pochissimi secondi da una traversa di Theo Hernandez che poteva cambiare la storia della partita. Invece Busquets dalla trequarti con un gran passaggio mette Oyarzabal uno contro uno in area con Upamecano sul centrosinistra: uno splendido diagonale mancino trova lo spiraglio e insacca alle spalle di Lloris.

Si riparte, Benzema si allarga sulla sinistra e si fa dare palla, se la mette sul destro e fa partire un destro a giro dal limite dell’area su cui a Unai Simon non basta metterci la mano: pari immediato. Sono minuti incredibili: appena impattata la gara, Mbappé non molla e in fuga sul filo del fuorigioco prova a punire Unai Simon fuori dai pali con un pallonetto, senza successo.

E’ la prova generale di quello che succede un quarto d’ora dopo: Theo Hernandez dalla trequarti lancia Mbappé sul filo del fuorigioco contro la linea difensiva spagnola alta quaranta metri, l’attaccante del Psg taglia verso sinistra e insacca micidiale il 2-1 del ribaltone transalpino. Il controllo del Var non fa desistere l’arbitro inglese Taylor dall’annullare il gol: decisiva, dalle prime ricostruzioni, la scivolata di Eric Garcia che sfiora il pallone prima che arrivi a Mbappé.

kylian mbappe 9

Eppure non è finita, al 90’ Oyarzabal pescato da Marcos Alonso dalla sinistra scappa sotto porta a Upamecano e devia la botta al volo, ma centrale, trovando la grande risposta di Lloris. Che arriva anche al 95’, quando è Yeremi Pino su calcio d’angolo a chiamarlo all’intervento volante. Al ritorno a Milano di una finale europea cinque anni dopo la finale “madrilena” di Champions League, stavolta la Spagna non festeggia. Ma neanche si dispera: dimezzata dalle assenze, si è goduta lampi di futuro a partire da Gavi. Collettivo contro stelle, il presente premia la Francia.

PROTESTE E CHECK DEL VAR PER IL SECONDO GOAL DELLA FRANCIA

Da goal.com

francia spagna

E' l'80' a San Siro e Theo Hernandez serve l'attaccante del Paris Saint-Germain sul filo del fuorigioco: questo scatta e riesce a battere Unai Simon, portando in vantaggio i suoi.

L'arbitro, il signor Taylor, prima di concedere la rete si consulta con i l VAR per il consueto Check, indicando il cerchio di centrocampo e assegnando di conseguenza il goal, nonostante le continue proteste della Spagna.

Il frame in un primo momento sembra chiaro: Mbappé in maniera apparente davanti a Eric Garcia. C'è un però sostanziale: il difensore spagnolo, in scivolata, devia il pallone mettendo in gioco l'attaccante. Questa vale come una giocata.

Un tocco del fidensore, stando alle regole FIFA, infatti, se volontario, rimette in gioco il giocatore avversario oltre la linea.

kylian mbappe 7

Mbappé ha poi raccolto il pallone e battuto Unai Simon per il definitivo 1-2 che ha consegnato il trofeo alla Francia di Deschamps.