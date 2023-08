13 ago 2023 19:00

NAUFRAGAR ME DOLCE IN QUESTO...NEYMAR – TROVATO L’ACCORDO TRA IL GIOCATORE BRASILIANO E LA SQUADRA SAUDITA AL HILAL PER UN CONTRATTO BIENNALE DA 180 MILIONI COMPLESSIVI – L’ULTIMO SCOGLIO È IL PSG, IL CLUB FRANCESE CHIEDE ALMENO 100 MILIONI PER IL GIOCATORE MA I SAUDITI NE HANNO OFFERTI SOLO 60. PROBABILMENTE L’ACCORDO SI FARÀ A…