18 gen 2024 13:40

NEANCHE I MUSULMANI STANNO TRANQUILLI IN ARABIA SAUDITA - KARIM BENZEMA FINISCE NEL MIRINO DEL GOVERNO SAUDITA PER I SUOI PRESUNTI LEGAMI CON I FRATELLI MUSULMANI, EVOCATI DAL MINISTRO DELL’INTERNO FRANCESE DARMANIN (DENUNCIATO PER DIFFAMAZIONE DALL'ATTACCANTE) - L'ORGANIZZAZIONE ISLAMISTA È CONSIDERATA UNA MINACCIA PER IL GOVERNO SAUDITA,CHE L'HA INSERITA NELLA LISTA DEI GRUPPI TERRORISTICI - I MALUMORI A GEDDA DELL'EX REAL MADRID (È STATO MESSO FUORI ROSA A CAUSA DELLE SUE "FUGHE" NON AUTORIZZATE) CHE POTREBBE GIA' TORNARE IN EUROPA…