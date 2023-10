NEANCHE ORWELL SAREBBE ARRIVATO A TANTO - IL GOVERNO DI PECHINO HA CENSURATO LA FOTO DELL'ABBRACCIO TRA LE DUE ATLETE CINESI LIN YUWEI E WU YANNI DURANTE GLI ASIAN GAMES DI HANGZOUH - IL MOTIVO? NELL’IMMAGINE SI VEDE IL NUMERO DI CORSIA DI LIN ACCANTO A QUELLO DI WU: IL 6 E IL 4 - I DUE NUMERI SONO ASSOCIATI AL MASSACRO DI PIAZZA TIENANMEN, AVVENUTO IL 4 GIUGNO 1989 - LA CENSURA PERÒ, NON SAREBBE STATA COMPLETATA E…

Estratto dell'articolo di Beatrice Offidani per www.repubblica.it

Domenica primo ottobre, durante le finali dei 100 metri a ostacoli degli Asian Games di Hangzouh, le due atlete cinesi Lin Yuwei e Wu Yanni si sono abbracciate per incoraggiarsi e qualcuno ha scattato loro una foto. Nell’immagine si vede il numero di corsia di Lin accanto a quello di Wu, un 6 e un 4 insieme. La foto è stata censurata su tutti i giornali e social media cinesi, dove aveva iniziato a diffondersi.

L’accostamento dei numeri 6 e 4 è comunemente associato al massacro di piazza Tienanmen avvenuto il 4 giugno 1989. I riferimenti ai metodi repressivi usati dall’esercito durante quelle proteste, in cui morirono migliaia di persone, vengono oscurati da internet e dai social.

Come riportato dal Guardian, i post su Weibo (il principale social network cinese con quasi 600 milioni di utenti mensili) dove si vedevano le due atlete insieme sono stati coperti e ora ci sono dei riquadri grigi che nascondono i loro numeri di gara. La foto è stata pubblicata per intero su Twitter da @whyyoutouzhele, l’account di un artista cinese residente in Italia che l’anno scorso è stato centrale per mostrare al mondo cosa succedeva davvero durante le proteste contro la strategia zero Covid del governo di Xi Jinping. La censura però, non sarebbe stata completata e starebbero continuando a circolare alcuni articoli in cui i numeri di corsia sono ancora visibili.

