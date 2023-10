NEMMENO L'ESPERTO LUIS ENRIQUE RIESCE A EVITARE L'ENNESIMA EURO-FIGURACCIA DEL PSG - I PARIGINI VENGONO STRAPAZZATI 4-1 DAL NEWCASTLE, CONFERMANDO I SOLITI PROBLEMI CHE EMERGONO QUANDO SI HA UNA SQUADRA COMPOSTA DA "FIGURINE" - L'ALLENATORE SPAGNOLO, CHE HA GIÀ VINTO LA CHAMPIONS NEL 2015, ERA STATO PRESO PROPRIO PER ARRIVARE IN FONDO ALLA COMPETIZIONE, MA IERI SI È RIVISTO IL PSG DELLE SUE PEGGIORI SERATE EUROPEE...

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

[…] Paris Saint-Germain è naufragato nell’oceano bianconero dello stadio del Newcastle, che celebrava come un gol qualsiasi rimessa laterale conquistata. A Saint James’s Park gli inglesi hanno vinto per 4 a 1 un match a senso unico, e la pasta del Psg si è rivelata inconsistente, irriconoscibile rispetto alle vittorie contro il Borussia Dortmund nella partita precedente di Champions League o contro l’Olympique Marsiglia in campionato.

Il punteggio finale è forse «troppo severo», come dice il coach Enrique, quattro gol presi anche per grossolani errori difensivi — soprattutto il primo, dopo un rilancio sbagliato del capitano Marquinhos —, con un Donnarumma di nuovo non impeccabile, tra parate che rimettevano in gioco gli avversari e il solito gioco di piedi che certo non infonde sicurezza ai compagni.

Il Psg è sembrato all’altezza solo in due momenti precisi: proprio all’inizio della partita, quando al 5° minuto Ousmane Dembélé con un tiro al volo rasoterra ha sfiorato il palo e un gol che avrebbe forse cambiato il volto del match, e a poco più di mezz’ora dalla fine, quando Lucas Hernandez ha accorciato le distanze con il colpo di testa dell’1 a 3 che per qualche istante ha fatto sperare in un recupero. Per il resto, ed è questo l’aspetto più preoccupante, si è rivisto il Psg delle sue peggiori serate europee: frastornato, incapace di reagire, pieno di grandi nomi regolarmente surclassati nei duelli da avversari meno celebri ma più determinati, affamati, cattivi.

[…] il Psg invece è tornato quella squadra imprevedibile capace di lunghi momenti di assenza, e a sorpresa un atteggiamento di sufficienza va imputato proprio a Luis Enrique, che si è presentato nella bolgia del Saint James’s Park con un audace 4-2-4: i quattro attaccanti Dembélé-Ramos-Mbappé-Kolo Muani per tutto il primo tempo non hanno fatto un tiro nello specchio della porta, la coppia di centrocampo formata da Manuel Ugarte e dal pur ottimo Zaïre-Emery non ha retto alle folate dei bianconeri e la difesa sempre in affanno ha finito per lasciare spazi enormi.

[…] Tra le scelte in effetti poco comprensibili, quella di avere mantenuto per tutta la partita lo stesso modulo palesemente inadatto alla serata: all’intervallo, sotto già di due gol a zero, l’allenatore avrebbe forse potuto cambiare e tentare un’altra soluzione.

Tra i motivi per sperare in una ripresa rapida dopo il crollo di Newcastle ci sono i progressi continui dell’appena 17enne Zaïre-Emery […] il valore indiscutibile di fuoriclasse come Mbappé, ieri in serata no, e la capacità di Luis Enrique di rifondare uno spogliatoio che sembrava ingestibile ai tempi di Messi e Neymar. Una buona notizia arriva poi da Dortmund, dove Borussia e Milan sono rimasti bloccati sullo 0 a 0 permettendo al Psg di restare al secondo posto nel gruppo F […]

Diventa decisivo o quasi il match del 25 ottobre, quando il Milan arriverà al Parc des Princes determinato a fare punti per nutrire la speranza di qualificarsi agli ottavi, e il Paris Saint-Germain dovrà scrollarsi di dosso una volta per tutte quell’immagine di squadra ricca e inefficace che, nonostante la cura Enrique, si è rivista a Newcastle.

