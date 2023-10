NERAZZURRI NEL SEGNO DEL "TORO" - L'INTER VOLA IN CAMPIONATO GRAZIE AI GOL DI LAUTARO MARTINEZ - ARRIVATO A MILANO NEL 2018 IN SEGUITO ALL'ENDORSEMENT DI DIEGO MILITO, IL 27ENNE È MIGLIORATO DI ANNO IN ANNO, FINO A CONQUISTARSI UN RUOLO CENTRALE NEL CLUB E IN NAZIONALE - LA COPPA DEL MONDO, LA MOGLIE AGUSTINA E GLI ESORDI DA DIFENSORE: TUTTI I SEGRETI DEL "TORO"… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

IL RECORD

lautaro martinez 16

Quattro gol in 26’ subentrando dalla panchina. Questo è l’ultimo stratosferico record di Lautaro Martinez, che ha rifilato quattro sigilli alla Salernitana (4-0, 30 settembre) entrando in campo al 54’ al posto di Sanchez. […] Adesso il capitano nerazzurro è a quota nove reti in sette partite di campionato (più un sigillo in Champions): «L’importante è aiutare l’Inter. Cercherò di vincere il titolo di capocannoniere perché vuol dire che avrò dato una grossa mano alla squadra», ha detto alla fine del match. Il suo contratto scade nel 2026, ma entourage e dirigenza sono già al lavoro per prolungarlo, senza timori di super offerte arabe.

lautaro martinez 9

CAMPIONE DEL MONDO

Il 18 dicembre 2022 Lautaro Martinez è diventato campione del Mondo con la sua Argentina. Sei presenze in Qatar (saltando soltanto la semifinale contro la Croazia, vinta 3-0 dall’Albiceleste) e zero gol. Ma nei quarti contro l’Olanda contribuisce a eliminare gli Orange realizzando uno dei rigori, sua specialità.

IL MATRIMONIO

Nel maggio scorso Lautaro Martinez si è sposato con la sua fidanzata (stanno insieme dal 2018), Agustina Gandolfo, in Comune a Milano. […] Poi la festa sul lago di Como. L’argentino e la compagna hanno due figli: una figlia nata nel 2021, che si chiama Nina, e il piccolo Theo, nato ad agosto.

lautaro martinez agustina gandolfo 2

NATO NELLA CAPITALE DEL BASKET

Lautaro Martinez nasce il 22 agosto 1997 a Bahia Blanca, una cittadina argentina sulla costa atlantica, che si trova a circa 550 chilometri a Sudovest di Buenos Aires. Chi nasce lì, dal punto di vista sportivo, deve quasi obbligatoriamente scegliere tra due discipline: calcio o basket. La città è considerata la capitale della pallacanestro argentina, avendo dato i natali a Manu Ginobili, finora l’unico argentino ad aver vinto un titolo Nba, ma anche ad ottimi calciatori come Rodrigo Palacio. […]

lautaro martinez 2

IL SOPRANNOME EL TORO

Lautaro Martinez è soprannominato «El Toro». Un nomignolo affibbiatogli nelle giovanili per la sua forza e grinta. […]

DA DIFENSORE AD ATTACCANTE

Pochi sanno che Lautaro Martinez ha iniziato come difensore centrale. Successivamente è stato spostato in attacco. […]

IL BOCA JUNIORS LO BOCCIA

Lautaro Martinez decide di smettere quando riceve un secco «no» dal Boca Juniors. Vuole aiutare la famiglia con dei lavoretti. Il padre, infatti, ha smesso di giocare a calcio da qualche anno – ha giocato come esterno nella Seconda Divisione argentina –, e i soldi cominciano a scarseggiare. Ma i suoi fratelli, Alan e Jano, gli consigliano di continuare. E allora qualche settimana dopo, durante un allenamento con il Liniers, lo nota per caso Fabio Radaelli, il direttore del settore giovanile del Racing de Avellaneda. […]

NO AL REAL E ALL’ATLETICO

lautaro martinez 14

Nel 2016 su di lui piomba il Real Madrid. Le Merengues, però, gli offrono un contratto con il Castilla, la seconda squadra dei Blancos. Lautaro Martinez rifiuta, […] Non solo. Perché nell’estate 2017 è vicinissimo alla firma con l’Atletico Madrid, ma il suo mentore Diego Milito — appena ritiratosi e subito inserito nei quadri dirigenziali del Racing — lo convince a restare in Argentina una stagione in più[…]

lautaro martinez lionel messi 2

L’AIUTO DI DIEGO MILITO

Nel gennaio 2018, in piena sessione di mercato invernale, le squadre maggiormente interessate a Lautaro Martinez sono Borussia Dortmund e Inter. Per facilitare l’affare, il d.s. Piero Ausilio chiede aiuto a Diego Milito, ormai divenuto un punto di riferimento quasi paterno per il giovane. Nonostante i vari assalti da parte del Dortmund, nella primavera del 2018 il Toro diventa un calciatore dell’Inter, ufficializzando l’acquisto il 4 luglio per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il ruolo di Milito nella trattativa è stato ovviamente fondamentale: è stato lui a convincere l’attaccante ad andare a Milano.

lautaro martinez agustina gandolfo 3

L’AMICIZIA DI LEO MESSI

Lautaro Martinez è grande amico di Lionel Messi. […]«Lautaro è molto forte, assomiglia molto a Suarez», le parole dell’attuale attaccante dell’Inter Miami.

IL FRATELLO MALATO DI EPILESSIA

Nonostante la distanza, la famiglia è sempre nel suo cuore. Lautaro Martinez ha un legame molto forte con il fratello maggiore, che ha dovuto lasciare quando si è trasferito. Un trauma: suo fratello iniziò a soffrire di epilessia. «Eravamo molto emozionati e orgogliosi perché sapevamo che era il suo sogno», ha raccontato il papà Mario. «Il fratello maggiore è stato quello che ha sofferto di più perché erano molto legati, facevano tutto insieme. […] Adesso va tutto bene, ma in quel momento era come se una parte di lui venisse strappata via».[…]

lautaro martinez 4 LEO MESSI LAUTARO MARTINEZ inter monza lautaro martinez lautaro martinez marcus thuram lautaro martinez marcus thuram lautaro martinez lautaro martinez 1 lautaro martinez lautaro martinez henrikh mkhitaryan inter milan LAUTARO MARTINEZ LAUTARO MARTINEZ lautaro martinez 10 lautaro martinez 12 lautaro martinez 11 lautaro martinez 5 lautaro martinez 13 lautaro martinez 15 lautaro martinez 3 lautaro martinez agustina gandolfo 1 lautaro martinez 6 lautaro martinez 7 lautaro martinez 8 lautaro martinez lionel messi 1