NESSUNO SE LA SENTE PIU’ DI FARE L’ARBITRO - NELLE 200 SEZIONI ITALIANE SCARSEGGIANO I "FISCHIETTI": DA QUALCHE ANNO SI SONO RIDOTTI I FLUSSI IN ENTRATA, TENDENZA CONFERMATA ANCHE ALL'INIZIO DI QUESTA STAGIONE - ARBITRARE NELLE CATEGORIE INFERIORI PUO’ ESSERE PERICOLOSO E I RIMBORSI SONO SCARSI - CRESCE IL DISAGIO TRA LE FAMIGLIE DEI GIOVANISSIMI ARBITRI COSTRETTE AD ANTICIPARE I COSTI DELLE TRASFERTE PER LE GARE DEL FIGLIO, RECUPERATI POI CON MOLTO RITARDO…

Paolo Casarin per il “Corriere della Sera”

ARBITRO AGGREDITO

Sembra di ripartire con un calcio nuovo. Non è così anche se, durante il Mondiale, sono successi, in Italia, fatti che hanno scosso i fischietti. In particolare l'Associazione Arbitrale ha vissuto le dimissioni di Trentalange in seguito alla scoperta di errori di gestione del vertice. Sarà solo la Federazione a giudicarne la gravità. Si parla di nuove elezioni a breve e basta questo per creare tanti pretendenti. Tutto sottotraccia, per ora, ma preoccupazione diffusa tra le oltre 200 sezioni italiane. Infatti il loro compito è quello di ricercare nuovi arbitri che garantiscano il ricambio.

ARBITRO

Da qualche anno si sono ridotti i flussi in entrata in maniera sensibile, fenomeno confermato anche all'inizio di questa stagione. Inoltre cresce il disagio tra le famiglie dei giovanissimi arbitri costrette ad anticipare i costi delle trasferte per le gare del figlio, recuperati poi con ritardo. Una molteplicità di ragioni che possono causare l'abbandono e, quindi, la crisi dell'intero movimento.

Dal Mondiale in Qatar, invece, nuovi arbitraggi con lo scopo di ottenere un tempo effettivo stabile attorno ai 60 minuti e un numero di gol superiore ai 3 per gara. Obiettivo ragionevole quello del tempo di gioco sfiorato sia nel Mondiale di Messico '86 (57 minuti ), Italia '90 (56) e raggiunto a Usa '94 con 61' grazie al recupero «italiano». Del resto anche in serie A nel periodo 1988/89-1992/93 il tempo effettivo fu di circa 57' per gara. Per i gol dal Mondiale del Cile 1962 a quello degli Usa stabilità attorno ai 2,7 gol per gare da 57'. In conclusione segni 3 gol o più solo se giochi più di un'ora.

ARBITRO PRESO A PUGNI DA ALLENATORE

In serie A, campionato 2021/22, tempo effettivo disceso fino a 50 minuti. Perché? Perché sono aumentate le proteste, per la Var non recuperata, per il minuto perso per ogni corner, anche per le rimesse laterali (40 per gara) si perde tempo, per la preparazione burocratica delle punizioni dal limite, per l'assegnazione e preparazione del rigore con predicozzo al portiere. L'arbitro fischi ogni fallo giusto: le proteste scompariranno magicamente. E lasciamo la gioia in campo per ogni gol, solo per gli eccessi si recuperi il tempo.

arbitro al var 3 ARBITRO PRESO A PUGNI DA ALLENATORE