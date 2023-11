neymar

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Non è un buon momento per Neymar. Non solo per l’infortunio rimediato in […] Secondo quanto riportato dal cronista Thiago Sodré, del Correio Brasiliense, il brasiliano è nuovamente incappato in un tradimento nei confronti della sua compagna Bruna Biancardi. E adesso c’è aria di separazione. Se sarà definitiva, sarà soltanto il tempo a dirlo, ma il fidanzamento, scrive il quotidiano, è rotto. Intanto, Neymar avrebbe partecipato a una festa organizzata nella sua villa di Mangaratiba, vicino a Rio de Janeiro, e qui conosciuto la sua nuova fiamma. […]

bruna biancardi 6

Bruna, dopo aver avuto una figlia dal brasiliano un mese fa, ha deciso di chiudere la storia con Neymar ormai stanca dei continui tradimenti. […] Al di là della gioia per il nuovo arrivo, per Bruna Biancardi la relazione con il brasiliano è stata fin da subito difficoltosa. Con tanto di accordo sull’eventuale tradimento e la violazione dello stesso quando il calciatore trascorse la vigilia di San Valentino a San Paolo con un’altra influencer Fernanda Campo.

neymar bruna biancardi 2

Dopo questa indiscrezione, l’attaccante brasiliano si scusò pubblicamente: «Bru, ti ho già chiesto perdono per i miei errori, per la sovraesposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata diventa pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se funzioneremo, ma oggi ho la certezza che voglio provarci. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore l’uno per l’altro ci renderà più forti. Sempre Noi, ti amo». Parole al vento, a quanto pare.

ARTICOLI CORRELATI

neymar neymar infortunio 4 neymar infortunio 3 neymar infortunio 5 neymar bruna biancardi 1 bruna biancardi 1 bruna biancardi 3 bruna biancardi 2 bruna biancardi 5 neymar bruna biancardi 3 neymar infortunio 1 bruna biancardi 7