NEYMAR BEVE PER DIMENTICARE IL FLOP PSG: ORMAI E’ PEGGIO DI ADRIANO – E’ ROTTURA TOTALE TRA IL CLUB PARIGINO E IL BRASILIANO CHE NON SI ALLENA QUASI PIÙ E ARRIVA AL CAMPO D'ALLENAMENTO AL LIMITE DELL'UBRIACHEZZA – INSIEME CON MESSI, LE CUI PRESTAZIONI A PARIGI FINORA SONO STATE AMPIAMENTE SOTTO LE ATTESE, NEYMAR SAREBBE CONSIDERATO DALL'AMBIENTE DEL PSG IL MAGGIOR COLPEVOLE DELLA NEGATIVA STAGIONE DEL CLUB TRANSALPINO....

Da ilmattino.it

NEYMAR

Psg nell'occhio del ciclone in Francia, dopo il clamoroso fallimento in Champions League nonostante una rosa da sogno, con gli ingaggi - la scorsa estate - di gente come Wijnaldum dal Liverpool, Donnarumma dal Milan, Hakimi dall'Inter e addirittura Leo Messi dal Barcellona. Nel mirino, dopo la crisi della corazzata, eliminata anche dalla Coppa di Francia e reduce dal pesante ko incassato in campionato in casa del Monaco, ci sarebbe una delle stelle della squadra, il brasiliano Neymar.

Come riporta Rmc sport, ripreso dai quotidiani spagnoli, l'asso brasiliano non si allena quasi più e arriva al campo d'allenamento al limite dell'ubriachezza: un caso che ricorda quanto avveniva all'Inter con Adriano, uno dei centravanti più forti degli ultimi decenni, la cui carriera è andata in rovina proprio per le sue abitudini fuori dal campo. Una situazione, quella di Neymar, che secondo i media avrebbe portato ad una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio. Insieme alla delusione per Lionel Messi, le cui prestazioni a Parigi finora sono state ampiamente sotto le attese, Neymar sarebbe considerato dall'ambiente del Psg il maggior colpevole della negativa stagione del club transalpino.

mbappe messi neymar messi neymar psg neymar chat mbappè messi neymar