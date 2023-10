19 ott 2023 15:42

NEYMAR CRAC! LA STAGIONE DELL'ATTACCANTE BRASILIANO È GIÀ FINITA: HA RIPORTATO LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE E DEL MENISCO DEL GINOCCHIO SINISTRO DURANTE URUGUAY-BRASILE - SARÀ CONTENTO L'AL-HILAL, CHE PER CONVINCERE "O NEY" A TRASFERIRSI IN ARABIA SAUDITA GLI HA OFFERTO UN CONTRATTO DA 320 MILIONI PER DUE ANNI (COMPRESI I BONUS)