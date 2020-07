“IO NON STO QUI A FARMI DETTARE L'AGENDA DALLA MELONI” – CONTE NON SA GOVERNARE MA A SEMINARE ZIZZANIA È BRAVISSIMO: PER UN MANCATO INVITO A PALAZZO CHIGI, SALVINI HA L’OCCASIONE DI SFANCULARE GIORGIA CHE OGNI GIORNO CHE PASSA CONTINUANDO A RACCOGLIERE CONSENSI IN TUTTI I SONDAGGI - UN RAPPORTO DESTINATO A NAUFRAGARE CON LE REGIONALI DI SETTEMBRE: I SONDAGGI DANNO IN VANTAGGIO I CANDIDATI GOVERNATORI DI FRATELLI D'ITALIA. E COL TRIONFO DI ZAIA IN VENETO PER IL TRUCE NON RESTA CHE UNA PANCHINA AI GIARDINETTI