7 mag 2024 14:58

NIANG, MA NON SAREBBE IL MOMENTO DI COMPRARSI UNA BICICLETTA? - UN ALTRO INCIDENTE STRADALE PER L'ATTACCANTE DELL'EMPOLI, DOPO QUELLO AVVENUTO QUALCHE MESE FA: IL CALCIATORE SI TROVAVA IN AUTO INSIEME AD UN'ALTRA PERSONA QUANDO HA COLPITO UN FURGONE E DUE AUTO IN SOSTA, PER POI ANDARE A FINIRE CONTRO UN MURO - NON SI TRATTA DELLA PRIMA DISAVVENTURA AUTOMOBILISTICA PER NIANG: NEL 2012, A 17 ANNI FU TROVATO SENZA PATENTE ALLA GUIDA DI UN'AUTO. NEL 2014...