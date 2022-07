NICK PONZIO "ECCEZZZIUNALE... VERAMENTE" - L'AZZURRO VOLA IN FINALE DEL LANCIO DEL PESO AI MONDIALI DI ATLETICA – SUI SOCIAL DILAGA L’IRONIA SUL LOOK DELL'ATLETA. CAPELLO FOLTO, BAFFETTO PREMIUM ANNI '70 E CORPORATURA IMPONENTE. UN TIPO "ECCEZZZIUNALE... VERAMENTE" PROPRIO COME DIEGO ABATANTUONO…

Da ilmessaggero.it

NICK PONZIO

Nicholas James Ponzio fa sognare i tifosi italiani. Anzi, i tifosi italo-americani. L'azzurro che si è qualificato nella disciplina del getto del peso ai Mondiali di Eugene è infatti nato a San Diego e, in questi giorni, gioca in casa. La storia di questo ragazzo nato il 4 gennaio 1995 parte dall'Oregon, dove si stanno tenendo i Mondiali di Atletica, sorvola l'Atlantico e arriva fino in Sicilia terra natìa del bisnonno di Nick. Ponzio ieri ha sorpreso tutti spedendo il peso a una distanza di 21.35 metri: ciao ciao distanza minima di 21.20. Un lancio che mette l'azzurro tra le possibili sorprese anche se non sarà facile contrastare colleghi di statura internazionale. Prima di lui lo statunitense Joe Kovacs (21.50) e il neozelandese Tom Walsh (21.44)

Nick Ponzio e la somiglianza con Abatantuono

NICK PONZIO

Ai social non è sfuggito il look dell'atleta. Capello folto, baffetto premium anni '70 e corporatura imponente. Un tipo "eccezzziunale... veramente" proprio come Diego Abatantuono. Dai primi piani dei fotografi, infatti, gli appassionati di cinema hanno notato la somiglianza tra Nick Ponzio e Diego Abatantuono, l'attore premio Oscar con "Mediterraneo" e famoso negli anni d'oro della commedia italiana nei panni di un ultras milanista. Ponzio è molto attivo sui social, in particolare su Instagram dove - al momento - è seguito da oltre 15 mila follower. Ci auguriamo che il numero possa lievitare nelle prossime ore, potrebbe essere direttamente proporzionale al percorso del peso lanciato dal ragazzo cresciuto a Temecula, in California.