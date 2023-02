NICOLA PIETRANGELI, CHE RACCHETTATE! CON UN COLPO SOLO INFILZA BERRETTINI E PANATTA - MI SEMBRA CHE BERRETTINI SI STIA DEDICANDO PIÙ ALLA PUBBLICITÀ CHE AL TENNIS. LUI È UN BRAVO RAGAZZO, MA È UN PO’ COM’ERA PANATTA…FANTASTICO DALLA VITA IN SU, MA LE GAMBE” – ATTUALMENTE QUELLO CHE GIOCA MEGLIO E’ MUSETTI MA SINNER È IL MIGLIOR TENNISTA ITALIANO AL MOMENTO. RISPETTO A ME, LUI HA UN VANTAGGIO: È TEDESCO”

Gaia Piccardi per corriere.it

nicola pietrangeli foto di bacco

A Nicola Pietrangeli, da quando in un’epoca preistorica vinceva il Roland Garros per ben due volte (‘59, ‘60), i giri intorno alle cose non sono mai piaciuti. «Mi sembra che Berrettini si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis» ha detto il grande Nick, leggenda vivente del tennis italiano, durante la cerimonia nella quale gli è stato conferito il premio sportivo alla carriera da parte della Stampa estera, a Roma.

Elegantemente vestito dei suoi 89 anni portati con disinvoltura, Pietrangeli è sembrato riferirsi alla presenza pubblicitaria sui media dell’ex numero 6 del mondo, oggi sceso al numero 23, dietro Jannik Sinner (n.14) e Lorenzo Musetti (n.20). Nessun accenno alla nuova presunta fidanzata di Berrettini, la showgirl Melissa Satta, con cui il romano è già stato visto più volte a Milano: alla partita di basket in Eurolega dell’Olimpia, al Forum, a San Siro per il derby del 6 febbraio, al 37esimo compleanno di Melissa.

panatta pietrangeli

Ma Pietrangeli ne ha approfittato anche per punzecchiare Adriano Panatta, cui lo lega una lunga conoscenza che parte da un’antica rivalità e passa attraverso la Coppa Davis, l’unica conquistata dall’Italia in 123 anni di storia, nel 1976 nel Cile di Pinochet con Nicola capitano e Adriano singolarista di classe. «Berrettini? È un bravo ragazzo, ma è un po’ com’era Panatta...» l’analisi di Nick. Cioè? «Fantastico dalla vita in su, ma le gambe...».

MELISSA SATTA E MATTEO BERRETTINI FOTO DIVA E DONNA

Grandi complimenti, invece, per Jannik Sinner, stasera impegnato all’Atp 500 di Rotterdam contro Stefanos Tsitsipas nella rivincita degli ottavi di finale dlel’Australian Open. C’è un nuovo Nicola Pietrangeli, hanno chiesto all’ex fuoriclasse. La risposta: «Sinner è il miglior tennista italiano al momento; lui “canta” in un modo, io “cantavo” in un altro. Rispetto a me, lui ha un vantaggio: è tedesco». Ma le gioie più grandi per gli occhi di Pietrangeli arrivano dal terzo dei top player azzurri: «Quello che attualmente gioca meglio in Italia è Lorenzo Musetti, ma Sinner non si fermerà certo qui — ha aggiunto Pietrangeli —. Se vincerà uno Slam? Se lo sapessi andrei a scommetterci sopra...». Il migliore al mondo, però, «anche se non sta simpatico a tutti», per l’ex campione azzurro «è Novak Djokovic». «Nadal — è la chiosa — mi sembra un po’ logoro». Parola di Nick.

