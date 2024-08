16 ago 2024 10:40

NIENTE MEDAGLIA: LA LOTTATRICE INDIANA VINESH PHOGAT HA PERSO IL SUO APPELLO AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (TAS) CONTRO LA SQUALIFICA DALLA FINALE DI LOTTA LIBERA ALLE OLIMPIADI DI PARIGI PER ECCESSO DI PESO - PHOGAT AVREBBE DOVUTO AFFRONTARE L'AMERICANA SARAH HILDEBRANDT PER LA MEDAGLIA D'ORO MA PESAVA 100 GRAMMI IN PIÙ RISPETTO AL LIMITE DI 50 KG DURANTE LA PESATURA PER LA FINALE: NON AVEVA MAI SUPERATO IL LIMITE DI PESO PRIMA DEI SUOI COMBATTIMENTI PRECEDENTI…