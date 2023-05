NO SONEGO, NO PARTY - “BEVETE VOI, IO NON POSSO, QUALCUNO DEVE FARLO AL POSTO MIO” – LORENZO SONEGO SUPERA IL PRIMO TURNO E IN SALA STAMPA FESTEGGIA I 28 ANNI CON UNA TORTA E UN BRINDISI – “DESIDERIO? NON SI DICE” – 2 ANNI FA LA SEMIFINALE CONTRO DJOKOVIC: “SONO EVOLUTO, SPERO CHE I RISULTATI ARRIVERANNO PRESTO” – LA DEDICA A BERRETTINI: “VEDERLO DI NUOVO FERMO PER UN INFORTUNIO È QUALCOSA CHE MI FA MALE. SPERO CHE…” – VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

LORENZO SONEGO FESTA IN SALA STAMPA

“Bevete voi, io non posso, qualcuno deve farlo al posto mio”. Dopo aver strapazzato Chardy, Lorenzo Sonego festeggia i 28 anni in campo (con la sua canzone) e poi anche in sala stampa con torta e un brindisi insieme ai giornalisti. “Desiderio? Non si dice”. Prossimo turno contro il non irresistibile Nishioka.

L’obiettivo neanche troppo nascosto del tennista torinese, numero 48 del mondo, è andare più avanti possibile agli Internazionali, torneo di cui è stato semifinalista 2 anni fa: “Sono evoluto io come anche gli altri giocatori. Sono migliorato nell’aggressività. Tutti i giocatori preferiscono comandare lo scambio piuttosto che difendere. Spero che i risultati arriveranno presto”.

Il discorso si sposta sugli altri italiani, come Luca Nardi, che oggi hanno perso al terzo set: “E’ solo una questione di esperienza, come gioco c’è un livello mostruoso fino al numero 300. Il segreto per entrare nella top 50? La continuità e la gestione dei momenti più importanti della partita. La classifica attuale mi soddisfa perché in questo momento il livello è altissimo”.

LORENZO SONEGO

Sonego, grande tifoso del Torino, si esalta negli ambienti torridi di agonismo e si coccola il pubblico del Centrale (“sostegno eccezionale”) prima di dedicare la vittoria a Berrettini. “Matteo, ci manchi”, ha scritto sulla telecamera al termine del match: “E’ un peccato non vederlo al Foro, lui è romano, so quanto ci tenga a essere qui. Vederlo di nuovo fermo per un infortunio è qualcosa che mi fa male, manca a me perché è uno dei miei più grandi amici e manca al pubblico che vuole rivedere presto un campione come lui in campo. Spero che l’anno prossimo possa giocare questo torneo…”

LORENZO SONEGO CON LA TORTA DI COMPLEANNO LORENZO SONEGO DEDICA A BERRETTINI LORENZO SONEGO FESTA IN SALA STAMPA 1