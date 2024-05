NON C'E' PACE PER DIEGO - NUOVO EPISODIO NELLA TRISTE TELENOVELA PER I DIRITTI D'IMMAGINE DI MARADONA - GLI EREDI DEL "PIBE" SONO FURIOSI PER L'OSTRACISMO DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI DE LAURENTIIS, CHE HA VIETATO L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEL CAMPIONE ARGENTINO CON LA MAGLIA AZZURRA PER UNA MOSTRA A LUI DEDICATA: "SI INTERFACCIA CON UN MILLANTATORE CHE NON C'ENTRA NULLA" - L'EX MANAGER DI MARADONA STEFANO CECI SOSTIENE DI AVERE UN CONTRATTO PER LO SFRUTTAMENTO DELL'IMMAGINE DEL "DIEZ", MA…

MARADONA CLAUDIA LE FIGLIE

Estratto dell'articolo di Marco Azzi per "la Repubblica"

Come in un film: la guerra dei Maradonas. Epicentro della scena madre la città di Napoli, dove ieri sono volati gli stracci nel nome del più forte calciatore di tutti i tempi. […] Sono stati infatti presentati in contemporanea due eventi dedicati alla memoria del fuoriclasse argentino, scomparso per un collasso cardiaco il 25 novembre 2020. […]

diego armando maradona e diego junior

[…] S'è trattato dell'ennesima puntata della partita a scacchi sullo sfruttamento economico della sua immagine, contesa tra la variegata famiglia di Dieguito (5 figli, nati da tre relazioni diverse) e l'ex manager Stefano Ceci. Gli uni contro l'altro armati e viceversa, ma con il club azzurro coinvolto a sua volta nella bagarre e non per difendere il ricordo del capitano dei primi due scudetti. Gli affari sono affari ed è per questo che pure Aurelio De Laurentiis è sceso in campo, per tutelare i suoi diritti.

la mostra diego vive 1

I fatti. "Diego vive" è il nome della mostra itinerante organizzata nell'ex base Nato di Bagnoli dai parenti di Maradona […]. A fare gli onori di casa Diego jr (figlio napoletano del campione e di Cristiana Sinagra), raggiunto per il vernissage in città dalle sorelle Dalma, Giannina, Jana (le prime due nate pure loro a Posillipo e accompagnate dalla mamma, Claudia Villafane) e dal più piccolo dei fratelli, Diego Fernando, scortato a sua volta dalla madre Veronica Ojeda. […]

la famiglia di maradona alla mostra diego vive 1

Arrabbiati per l'ostracismo di De Laurentiis, che ha vietato agli organizzatori l'utilizzo delle immagini del pibe de oro con la maglia azzurra, in mancanza di un accordo economico sulla ripartizione dei diritti di immagine. […] Solenne l'arrabbiatura dei familiari. «Abbiamo portato qui l'evento in anteprima per la gente e invece hanno cercato di boicottarci. Purtroppo il nostro presidente si interfaccia con una persona che non c'entra nulla».

stefano ceci

Non nominati De Laurentiis e Ceci, che in contemporanea ha presentato al Comune l'altra iniziativa dedicata a Maradona: un torneo di calcetto sul lungomare. «Il Napoli interagisce con un millantatore, non abbiamo avuto nemmeno l'appoggio del sindaco», ha puntato il dito anche a nome dei suoi familiari Diego Jr. No comment invece dal club azzurro e pure l'ex manager del campione ha svicolato. […] toccherà al tribunale stabilire chi ha torto e chi ragione.

diego armando maradona stefano ceci

[…] Non bastava la battaglia giudiziaria in corso sull'eredità del fuoriclasse argentino, il cui decesso è oltretutto al centro di un procedimento pieno di colpi di scena in un tribunale di Buenos Aires, per i tantissimi lati ancora non chiariti sulle ultime ore che avevano preceduto la sua scomparsa. Un malore se lo portò via, tra incuria e solitudine.

Il tempo di dirgli addio e sulle spoglie di Maradona è iniziata la contesta sui diritti di immagine. Ceci sostiene di avere un contratto, gli eredi lo accusano di millantare. Sarà anche in questo caso il Tribunale, come per l'eredità del Diez, a stabilire le ragioni e i torti. […]

