Estratto dell'articolo di Luigi Panella per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Da una parte aiuta, è innegabile. Susciti curiosità, è più facile ottenere attenzione. Poi c’è il rovescio della medaglia, le tante aspettative solo perché porti quel cognome. Ma il ring non fa sconti».

Valentina Angiolini, 26 anni, romana, stasera a Roma (al PalaTorrino) combatterà il suo secondo match da professionista. Zia Ambra, la sorella del padre, non ha bisogno di presentazioni. «Sarà a bordo ring? Dipende dai suoi impegni. A volte è venuta ad allenarsi in palestra con noi. Ma niente guantoni, quelli non li ha mai messi». Tutto il contrario della nipote: «Io senza pugilato non so stare. Tra Covid e università sono stata 3 anni senza combattere, ma non ho mai smesso di allenarmi.

Ho fatto 35 match da dilettante, sono arrivata seconda in un torneo internazionale in Polonia e ho preso l’argento ai campionati universitari. Questione di Dna, mio padre è appassionatissimo di sport da combattimento. La prima volta che ho infilato un guantone è stata come una folgorazione…». Insomma, alle luci dello spettacolo ha preferito quelle del ring: «Però mi concedo qualche serata di ballo: salsa, latino americano. Zia Ambra? Ero piccolissima quando nonna metteva le cassette e su T’appartengo mi scatenavo.

Una canzone intramontabile, visto che successo quando l’ha cantata a X Factor ? ».

Valentina è un fiume in piena, nella vita e sul ring: «Sono una fighter, vado sempre all’attacco, senza respiro. Mi ispiro a Canelo Alvarez e Amanda Serrano».

