LO SCOOP DI “GENTE”: CAIRO HA CENSURATO GILETTI! – IL CONDUTTORE AVEVA SCRITTO L’INTRODUZIONE AL LIBRO “ATTACCO ALLO STATO”, DI FERRUCCIO PINOTTI, PUBBLICATO DALLA CASA EDITRICE DI CAIRO, "SOLFERINO". COME PER MAGIA, IL TESTO È STATO SBIANCHETTATO POCO PRIMA DELLA STAMPA, E IL NOME DI GILETTI RIMOSSO DALLA COPERTINA – CHE COINCIDENZA: NELLO SCRITTO SI AFFRONTAVANO GLI STESSI TEMI OGGETTO DELLE ULTIME PUNTATE DI “NON È L’ARENA”, PRIMA CHE VENISSE CHIUSA: MESSINA DENARO, BAIARDO E I PRESUNTI RAPPORTI CON I POSSIBILI “MANDANTI ESTERNI” DELL’UTRI E BERLUSCONI. ARGOMENTI PIUTTOSTO IMBARAZZANTI PER URBANETTO CHE, COME DAGO DIXIT, SOGNA DI COMPRARSI MEDIASET INSIEME A UNA CORDATA DI IMPRENDITORI - LA PRECISAZIONE DI "RCS": "LA DECISIONE È STATA PRESA DALL'AUTORE STESSO CHE HA AVVISATO 'SOLFERINO'. CAIRO NON NE ERA A CONOSCENZA..."