NON CHIAMATELA "GIOCHISTI CONTRO RISULTATISTI" - LA PARTITA TRA NAPOLI E JUVENTUS È UNA SFIDA TRA DUE IDEE DI CALCIO OPPOSTE - MA LA CONTRAPPOSIZIONE "BEL GIOCO" CONTRO "CORTO MUSO" È INSENSATA: SPALLETTI HA DIMOSTRATO CHE GRAZIE AL GIOCO, I RISULTATI SI PORTANO A CASA, MENTRE ALLEGRI, DOPO LE DIFFICOLTÀ INIZIALI, È RIUSCITO A RIDARE ALLA JUVE UN'IDENTITÀ PRECISA E UNA SOLIDITÀ DIFENSIVA DEGNA DEI "VECCHI TEMPI"

Estratto dell'articolo Emanuele Gamba e Marco Azzi per “la Repubblica”

allegri spalletti

Napoli e Juventus non c'entrano niente uno con l'altra ed è questo il bello, come è bello che fino all'ultimo non abbiano fatto nulla per dissimulare il senso pratico e ideologico di una distanza che Spalletti e Allegri rappresentano a menadito, perfetti come sono nella parte in cui sono stati calati. […]

La differenza la racconta bene anche la classifica, i sette punti di dislivello sono un'immagine della realtà fedele benché transitoria: se la distanza si dilatasse fino a dieci o s' accorciasse a quattro, il campionato prenderebbe una piega ben diversa, specialmente quello della Juve, anche se nella pretattica di Allegri «la partita è importante soprattutto per loro». […]

allegri spalletti 8

Napoli-Juve è un bel dibattito filosofico, in particolare da quando i bianconeri hanno ricordato al mondo che il senso pratico non è meno nobile di quello estetico e che la strada per la vittoria può anche passare per la sublimazione della concretezza. […]

La contrapposizione tra giochisti e risultati è immediata però insensata, visto che i risultati stanno dando ragione al giochista Spalletti, mentre Allegri soltanto ora sta finalmente ricavando qualcosa dalla rosa più ricca e competitiva della Serie A, anche se gli infortuni ne hanno svilito il valore.

spalletti allegri

Le differenze le possono raccontare le statistiche come le schermaglie tra due allenatori che ieri non si sono fatti mancare nulla, con i giochini dialettici di Allegri […] e le sue provocazioni: «Spalletti è talmente buffo che ogni tanto litighiamo, ma lui è il migliore ad allenare a insegnare» ha buttato lì Max […].

Di certo non è sfuggito a Spalletti: «È inutile mettersi cappello e barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi i bianconeri, che sono imbottiti di campioni. Allegri è il più bravo di tutti, io mi inchino al suo palmarès perché sono di un livello inferiore al suo». […]

spalletti allegri

Che siano i numeri a parlare, allora. Da otto partite la Juve non prende gol, però non è vero che è una squadra impossibile da scalfire, visto che il Napoli è secondo per tiri subiti e la Juventus appena quattordicesima.

Tutti gli altri dati rappresentano una costante: il Napoli è la squadra che tira di più e la Juve è ottava, il Napoli quella che fa più possesso e la Juve è nona, il Napoli è secondo per dribbling e la Juve tredicesima, il Napoli è secondo per corner battuti e la Juve undicesima.

napoli juve spalletti allegri

[…] E' un dato di fatto che Allegri sta quasi in cima con parametri da squadra di mezza classifica: questo non è un difetto ma il più straordinario dei pregi, oltre alla ragione per cui tutti, a cominciare dal buffo Spalletti, sono preoccupati da lui.