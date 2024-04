17 apr 2024 15:14

NON DITE AD ANDREA AGNELLI, CHE NEL 2020 BRONTOLAVA: "L'ATALANTA NON HA STORIA E VA IN CHAMPIONS", CHE L'ANNO PROSSIMO IN COPPA DEI CAMPIONI POTREBBERO GIOCARCI BOLOGNA, BREST E GIRONA! - LA PROSSIMA EDIZIONE SARA' PIENA DI NOVITÀ E NON SOLO PERCHE' SARA' A 36 SQUADRE E A GIRONE UNICO, MA PERCHE' VEDREMO DIVERSE ESORDIENTI - I ROSSOBLU' SONO A UN PASSO DAL RITORNO IN CHAMPIONS DOPO 60 ANNI, PER I FRANCESI SAREBBE LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO IN EUROPA, COSI' COME PER GLI SPAGNOLI CHE...