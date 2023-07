NON DITE A DE LAURENTIIS CHE LUIS ENRIQUE, CERCATO ANCHE DAL NAPOLI, E’ IL NUOVO ALLENATORE DEL PSG. LO SPAGNOLO HA FIRMATO FINO AL 2025 E SOSTITUISCE CHRISTOPHE GALTIER, FERMATO GIORNI FA PER DISCRIMINAZIONE RAZZIALE – IL PRESIDENTE DEI PARIGINI AL-KHELAIFI: “E' UN NUOVO CICLO, UN NUOVO MODO DI GIOCARE …”

(ANSA) Il PSG ha annunciato oggi la firma di Luis Enrique come allenatore fino al 2025. Lo spagnolo, ex tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola, sostituisce Christophe Galtier, del quale è stata ufficializzata in mattinata la fine dell'incarico. "E' un nuovo ciclo, un nuovo modo di giocare, uno dei migliori allenatori del mondo, non per quello che ha vinto ma per il suo stile di gioco, offensivo", ha detto il presidente Nasser al-Khelaifi davanti ai giornalisti e al fianco dello stesso Enrique.

