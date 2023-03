NON DITE A DONNARUMMA CHE SE NE E' ANDATO AL PSG PER USCIRE DALLA CHAMPIONS PRIMA DEL MILAN! IL DIAVOLO FA 0-0 COL TOTTENHAM E 11 ANNI DOPO VOLA AI QUARTI - PIOLI DA' SCACCO MATTO A CONTE CHE CONTINUA A COLLEZIONARE FLOP IN EUROPA! INGLESI LENTI E COMPASSATI, IN DIECI DAL MINUTO 77 DOPO IL ROSSO A ROMERO. FINALE PIROTECNICO: MAIGNAN SALVA SU KANE NEL FINALE, POI ORIGI PRENDE UN PALO. L'UNICO NEO DEI ROSSONERI? LE TROPPE OCCASIONI LIMPIDE NON TRASFORMATE IN GOL...

tottenham milan

Estratto da gazzetta.it

Undici anni dopo, il Milan torna nel club delle otto più belle d’Europa. Dopo l’uno a zero di San Siro, a Londra il Diavolo riesce a proteggere la sua porta dal Tottenham fino al fischio finale ed è festa sfrenata in casa rossonera. Una festa per essere tornati nel G8 europeo, per una stagione fin qui avara di soddisfazioni che adesso scintilla decisamente, e per gli oltre 20 milioni garantiti dal passaggio del turno.

Al Tottenham Hotspur Stadium finisce quindi 0-0 in un match che in buona parte ha ricalcato quello di andata, con un Milan – rispetto alla brutta prova di Firenze – di nuovo cattivo e convinto di sé, bravo a cercare l’aggressività e non solo ad attendere gli avversari. Anche degli Spurs si possono dire più o meno le stesse cose: come al Meazza, una squadra piuttosto lenta e compassata, poco dinamica, che al 77’ si è pure ritrovata in dieci per l’espulsione di Romero. E, come nel primo round, il Milan si deve anche mangiare le mani per alcune occasioni limpide non trasformate in gol. Una lezione di cui far tesoro nei quarti e ci sarà tempo di pensarci: ora c’è spazio solo per la festa.

tottenham milan