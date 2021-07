NON DITE PIÙ CHE IL CALCIO FEMMINILE NON È INTERESSANTE

Matteo Sfolcini per www.calciotoday.it

agata isabella centasso 45

In Italia il calcio femminile, seppur in continua espansione, è ancora poco conosciuto rispetto agli altri paesi. In tanti però si sono accorti di Agata Isabella Centasso, centrocampista del Venezia che sta incantando i social network. La sua popolarità è in continua crescita e già oggi può vantare oltre 12 mila fan sul suo profilo Instagram.

La sua peculiarità è l’affascinante aspetto esteriore, apparentemente in contrasto con il ruolo ricoperto in campo. La bellissima Agata è un mediano vecchio stile, tutta grinta e fisicità soprannominata “La Belva”. Non si direbbe guardando le foto pubblicate sui social, dove appare con un volto angelico e un corpo da favola.

agata isabella centasso 41

Agata Isabella Centasso, la dea del Venezia femminile

Nella Serie C femminile c’è una ragazza che sta facendo perdere la testa a tutti. È Agata Isabella Centasso, centrocampista classe ’90 del Venezia. L’anno di nascita è riportato anche sul numero della sua maglietta che, nell’ultimo scatto su Instagram, si intravede dietro le sue spalle.

Da piccola ha coltivato la passione per il calcio grazie al padre e i due fratelli che la coinvolgevano nelle partitelle in famiglia. Da diversi anni gioca in squadre a livello dilettante, ma non ha mai smesso di inseguire la Serie A. Un sogno appena realizzato dal Venezia maschile di cui l’anno prossimo sarà una tifosa speciale.

agata isabella centasso 37

Nella vita privata due le passioni sportive oltre il pallone, la boxe e il tennis. La Centasso non è solo tecnica, classe e femminilità, si distingue anche per l’impegno come operatrice socio-sanitaria. Nello specifico si occupa di aiutare persone con disabilità intellettiva: “Mi piace stare con quelli che chiamo i miei “ragazzi”, ha raccontato in un’intervista a La Nuova Venezia.

Una ragazza affascinante dall’animo dolce e gentile che diventa grintosa e aggressiva con il pallone tra i piedi. Il singolare contrasto attrae i tantissimi follower, tra i quali si nasconderanno di certo anche diversi ammiratori segreti.

agata isabella centasso 36 agata isabella centasso 7 agata isabella centasso 9 agata isabella centasso 8 agata isabella centasso 43 agata isabella centasso 6 agata isabella centasso 44 agata isabella centasso 40 agata isabella centasso 42 agata isabella centasso 4 agata isabella centasso 5 agata isabella centasso 10 agata isabella centasso 1 agata isabella centasso 11 agata isabella centasso 38 agata isabella centasso 39 agata isabella centasso 12 agata isabella centasso 13 agata isabella centasso 15 agata isabella centasso 14 agata isabella centasso 16 agata isabella centasso 17 agata isabella centasso 2 agata isabella centasso 18 agata isabella centasso 19 agata isabella centasso 22 agata isabella centasso 20 agata isabella centasso 21 agata isabella centasso 23 agata isabella centasso 24 agata isabella centasso 25 agata isabella centasso 27 agata isabella centasso 26 agata isabella centasso 28 agata isabella centasso 29 agata isabella centasso 3 agata isabella centasso 30 agata isabella centasso 32 agata isabella centasso 34 agata isabella centasso 33 agata isabella centasso 35