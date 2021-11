29 nov 2021 17:32

NON DJOKO PIU' – L’AUSTRALIAN OPEN HA IMPOSTO LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA, IL PADRE DI NOLE DJOKOVIC: “SOTTO QUESTI RICATTI È PROBABILE CHE NOLE NON GIOCHI. LUI VORREBBE ANDARE MA È SUO DIRITTO DIRE O NON DIRE SE SI È VACCINATO” - IL NUMERO UNO DEL MONDO HA VINTO L'AUSTRALIAN OPEN NOVE VOLTE E CONTA 20 TRIONFI NEL GRANDE SLAM, COME ROGER FEDERER E RAFA NADAL