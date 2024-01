NON È MAI TROPPO ICARDI! – LE PAROLE DEL DIRETTORE DI “NOVELLA 2000”, ROBERTO ALESSI, (“A MILANO SI DICE CHE MAURO ICARDI POTREBBE TORNARE ALL’INTER”) INFIAMMANO I TIFOSI NERAZZURRI, TRA CHI SOGNA UN RITORNO DELL’EX CAPITANO E CHI INVECE NON DIMENTICA IL SUO ADDIO TRA MILLE POLEMICHE (SPALLETTI DISSE: “TRATTARE PER CONVINCERLO A VESTIRE LA MAGLIA DELL'INTER È UMILIANTE E PER I TIFOSI”) – "MAURITO" SAREBBE IDEALE PER LE ESIGENZE DI SIMONE INZAGHI, MA IN REALTÀ IL SUO RITORNO A MILANO E’ QUASI IMPOSSIBILE... - VIDEO

MAURO ICARDI

Le vie (e le fonti) del mercato sono infinite. Vedere per credere l'hype creato dalle parole su Mauro Icardi pronunciate martedì pomeriggio a "La vita in diretta" su Rai Uno dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il quale, commentando la vittoria di Wanda Nara a "Ballando con la stelle", ha paventato la possibilità di un ritorno all'Inter dell'attaccante argentino del Galatasaray. Facendo esplodere i social, dove i tifosi nerazzurri si dividono tra favorevoli e contrari. L'Inter fa trapelare che non esiste uno scenario del genere, ma è comunque interessante capire come il popolo nerazzurro ha accolto questa clamorosa voce di mercato.

PRO

Il partito del sì a Icardi fa leva sull'aspetto tecnico. L'Inter ha bisogno di una riserva di lusso in attacco, […]. In questo senso l'identikit di Mauro è ideale[…]

CONTRO

Invece il partito del no a Icardi non dimentica come si è chiusa la sua avventura all'Inter e ricorda le parole del suo ultimo allenatore in Italia, Spalletti, dopo una partita persa con la Lazio a San Siro: "Mauro avrebbe potuto giocare un tempo, ma è giusto che sia stato fuori per come si è comportato. Bisogna avere credibilità all'interno dello spogliatoio. Solo Messi e Cristiano Ronaldo fanno la differenza, la vera forza di una squadra e di un professionista è la disciplina. Fare una trattativa con un calciatore per convincerlo a vestire la maglia dell'Inter è una cosa umiliante per gli sportivi e per i tifosi".

PERCHE' NO

[…] Allo stesso modo c'è chi sostiene che […] Meglio evitare un'altra delusione alla Lukaku e non puntare su Icardi […] Ma il problema è sempre lo stesso: il budget (non) messo a disposizione dal presidente Steven Zhang.

