19 feb 2023 08:38

NON PLUS ULTRAS – I TIFOSI DELLA STELLA ROSSA DI BELGRADO HANNO ESPOSTO ALLO STADIO GLI STRISCIONI RUBATI AI TIFOSI DELLA ROMA. E ORA SI TEME UNA RISPOSTA VIOLENTA DEI GIALLOROSSI – I VESSILLI ERANO STATI SOTTRATTI DUE SETTIMANE FA AI “FEDAYN”, STORICO GRUPPO DELLA CURVA SUD, IN UN AGGUATO FUORI DALL’OLIMPICO. L'EPISODIO ERA STATO VISTO COME UNA VENDETTA PER GLI SCONTRI SULL'A1 TRA ROMANISTI E NAPOLETANI, VISTO IL GEMELLAGGIO DEI SERBI CON GLI ULTRAS PARTENOPEI…