20 mag 2023 17:20

NON PLUS ULTRAS – AL TERMINE DELLA SEMIFINALE DI CONFERENCE TRA AZ ALKMAAR E WEST HAM, GLI ULTRAS OLANDESI HANNO PRESO D'ASSALTO LA TRIBUNA DOVE ERANO PRESENTI TIFOSI INGLESI, AMICI E FAMILIARI DEGLI “HAMMERS”. MA SI SONO TROVATI DI FRONTE CHRIS KNOLL, CORPULENTO E STAGIONATO SUPPORTER DEL WEST HAM, CHE HA RESPINTO DECINE DI SCALMANATI A MANI NUDE, CON PUGNI E CALCI – L’UOMO È DIVENTATO UN EROE IN INGHILTERRA: “SAPEVO CHE DOVEVO FARE QUALCOSA, ALTRIMENTI AVREMMO SUBITO UN PBRUTTO ESTAGGIO” – VIDEO