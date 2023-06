NON PLUS ULTRAS - SCENE DI GUERRIGLIA URBANA A PRAGA: ALCUNI TIFOSI DEL WEST HAM, ARRIVATI NELLA CAPITALE CECA PER LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE CONTRO LA FIORENTINA, SONO STATI AGGREDITI DA ALCUNI TIFOSI VIOLA - I SUPPORTER INGLESI SONO STATI ATTACCATI DENTRO UN PUB NEL CENTRO DELLA CITTÀ - DURANTE GLI SCONTRI CI SAREBBERO DEI FERITI: LA POLIZIA HA FERMATO SEDICI ULTRAS DELLA FIORENTINA E NE HA IDENTIFICATI ALTRI CENTO, RITENUTI RESPONSABILI DELL'ATTACCO… - VIDEO

1. SCONTRI FRA TIFOSI DI WEST HAM E FIORENTINA: UN ITALIANO FERMATO, ALTRI CENTO IDENTIFICATI

tifosi della fiorentina a praga

In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham qualche momento di tensione c'è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini. C'è almeno un fermato tra i tifosi viola. […]

tifosi arrestati prima della finale di conference league 2

2. PRAGA, SCONTRI TRA TIFOSI DELLA FIORENTINA E DEL WEST HAM: FERITI E ARRESTI

Scene da guerriglia urbana in pieno centro a Praga in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Secondo quanto riportato da un portavoce della polizia locale, alcuni tifosi della Viola avrebbero preso d'assalto un pub dove si erano radunati dei supporters inglesi. "Gli ultras italiani hanno attaccato gli inglesi in un bar", ha dichiarato. Durante gli scontri ci sarebbero stati dei feriti e le forze dell'ordine avrebbero arrestato alcune persone coinvolte nei tafferugli. […]

3. INCIDENTI A PRAGA, 16 TIFOSI DELLA FIORENTINA ARRESTATI

tifosi arrestati prima della finale di conference league 1

Alta tensione a Praga in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma alle 21.00 di mercoledì 7 giugno all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultrà viola, dopo l'assalto a un pub in via Rytirska, nel centro della città, dove in quel momento si trovava un gruppo di tifosi inglesi. Tre i feriti e sedici le persone fermate, come si può vedere dalla foto diffusa via social in cui, all'interno di un negozio di abbigliamento, si vedono due agenti in tenuta e alcuni tifosi ammanettati. L'assalto, tra sedie e bottiglie che volavano, può costare alle persone identificate il processo per direttissima e già domani mattina una condanna, tramutata in sanzione pecunaria. […]

