17 apr 2024 17:33

NON PRENDETE IMPEGNI E DITE A MOGLI E COMPAGNE DI NON ROMPERE: ALLE 21 SU “PRIME” C’E’ LA PARTITA DELL’ANNO: CITY-REAL, GUARDIOLA VS ANCELOTTI, HAALAND VS BELLINGHAM: IL MEGLIO DEL CALCIO. LE DUE ROSE MESSE INSIEME VALGONO 2,3 MILIARDI DI EURO - NEI DUE PRECEDENTI, CHI HA VINTO HA POI ALZATO LA COPPA DEI CAMPIONI – GUARDIOLA PER IL SECONDO TRIPLETE CONSECUTIVO HA MANDATO IN SOFFITTA ESPERIMENTI TATTICI E COSTRUZIONE DAL BASSO. COSA STA CUCINANDO ANCELOTTI PER FREGARE ANCORA PEP?