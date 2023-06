NON RIESCO A INDIVIDUA’ LO STADIO: LO RICONOSCETE? - PER LUI SAN SIRO RESTA UN "MONUMENTO NAZIONALE". È ENTRATO DI DIRITTO NELLA SCHIERA DEI GROUNDHOPPER, OVVERO COLORO CHE HANNO COME OBIETTIVO QUELLO DI VISITARE PIÙ IMPIANTI POSSIBILI. “LO STADIO PIÙ BELLO? BARCELLONA, CAMP NOU. FINALE DI COPPA DEI CAMPIONI, MILAN-STEAUA BUCAREST. UN MARE DI BANDIERE ROSSONERE, INDIMENTICABILE”. DI CHI SI TRATTA?

Matteo Tonelli per il Venerdì- la Repubblica

FILIPPO GALLI 1

Adesso, su quei gradoni da cui i tifosi lo incitavano (o insultavano), siede lui. Adesso che da tempo ha attaccato le scarpette al chiodo, Filippo Galli, 60 anni di cui 13 in maglia rossonera, pilastro della difesa di Nils Liedholm prima e Arrigo Sacchi poi, gli stadi in cui prima giocava, li va a visitare. O meglio, dà loro la caccia. Perché Galli è entrato di diritto nella schiera dei groundhopper, ovvero coloro che hanno come obiettivo quello di visitare più impianti possibili, a prescindere dalla loro fede calcistica. Un fenomeno che conta moltissimi appassionati in tutta Europa.

Galli, nel suo blog, La complessità del calcio, lei ha intervistato un groundhopper con ben 400 stadi all'attivo. E lei quanti ne ha visitati?

«Premessa: io conto solo quelli in cui sono stato dopo aver smesso di giocare. Sicuramente ne ho visitati meno di 400, ma non ho intenzione di fermarmi. Voglio andare in Argentina per vedere la mitica Bombonera del Boca e il Monumental dove gioca il River Plate».

Come li sceglie?

FILIPPO GALLI 6

«Ho sempre avuto una grande passione per il calcio inglese. Londra da questo punto di vista è una miniera».

(...)

Preferisce i vecchi stadi o i nuovi?

«Sicuramente i vecchi, richiamavano la vera atmosfera del calcio inglese».

Tirando le somme, il suo preferito?

«Senza dubbio il Selhurst Park dove gioca il Crystal Palace».

(...)

Passa le sue vacanze girando per stadi. Che ne dice la sua compagna Sabrina?

«Mi accompagna volentieri. (...) Pensi che quest'anno per il mio compleanno mi ha detto: "Ti ho regalato un viaggio a Ibiza". Ho fatto la valigia: costume, crema solare, infradito. Arrivato all'aeroporto di Bergamo mi ha dato il biglietto... destinazione Newcastle! In un fine settimana abbiamo visto la partita, il giorno dopo siamo andati a Sunderland e per chiudere in bellezza a Middlesbrough».

(...)

FILIPPO GALLI

Se le dico Barcellona, 24 maggio 1989?

«Le rispondo che è stato lo stadio più bello che abbia mai visto. Finale di Coppa dei Campioni, Milan-Steaua Bucarest. Un mare di bandiere rossonere che riempivano le gradinate, indimenticabile».

Si parla da tempo di un nuovo stadio a Milano. Favorevole o contrario?

FILIPPO GALLI 44

«Se abbattessero San Siro sarebbe una fitta al cuore, perché per me è un monumento nazionale.

FILIPPO GALLI 33

(…)