CLAUDIA GERINI NO VAX (PER PAURA): “NON MI SONO ANCORA VACCINATA NON PERCHÉ CONTRARIA MA PERCHE’ SONO MOLTO TIMOROSA. LA MIA NON È UNA POSIZIONE POLITICA, PRIMA DI VACCINARMI DEVO FARE TANTISSIMI ESAMI MEDICI PER ESCLUDERE IL PERICOLO DI TROMBOSI - IL "GREEN PASS" MI CHIEDO COME FARANNO QUELLI CHE HANNO PROBLEMI DI SALUTE COME I MIEI - CHE COSA FACCIO PER PROTEGGERE ME STESSA E GLI ALTRI? TAMPONI TUTTA LA VITA, MI PIACCIONO ANCHE…” - LA PROFEZIA SUL COLOSSEO: "POTREBBE CROLLARE" (GRATTAMOSE)