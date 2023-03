11 mar 2023 14:50

NON C’È PACE PER DOMENICO SEPE, LO SCULTORE DELLA STATUA DI MARADONA, PRIMA INAUGURATA A NAPOLI E POI RESTITUITA DAL COMUNE PER UN INCHIESTA PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ: LA SUA OPERA IN ONORE DI PAOLO ROSSI, INSTALLATA DAVANTI ALLO STADIO MENTI DI VICENZA, SOMIGLIA TROPPO A ALESSANDRO ALTOBELLI – L’ARTISTA REPLICA: “LA FAMIGLIA DI ROSSI È ENTUSIASTA DELL'OPERA. TANTI DEI COMMENTI NEGATIVI ARRIVANO DA ACCOUNT FANTASMA, CHE LO FANNO PER MOTIVI POLITICI..."