19 feb 2024 16:23

NON C’E’ CRIPPA PER GATTI! DAI VIAGGI A MOSCA A VANNACCI FINO ALL’USCITA SU NAVALNY (“PREMATURO ADDITARE COLPEVOLI”), RITRATTONE BY RONCONE DEL LEGHISTA ANDREA CRIPPA, VENTRILOQUO DI SALVINI - ENTRÒ NEL PARTITO A 16 ANNI (“COLPA DEI PROFESSORI, TUTTI COMUNISTI”), È BALZATO AGLI ONORI DELLA CRONACA PER LE FRASI SU MATTARELLA “GENUFLESSO DAVANTI ALLE CANCELLERIE DI MEZZA EUROPA”, SU ILARIA SALIS (“OGNI PAESE PUNISCE COME VUOLE”) E PER LA RELAZIONE CON ANNA FALCHI – “È EVIDENTE CHE SONO ETEROSESSUALE” (QUESTI STANNO IN FISSA, EH)…