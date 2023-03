NON C’E’ DUE SENZA TRE PER LA VECCHIA SIGNORA! I PROCESSI ALLA JUVE DIVENTANO TRE: SECONDO QUANTO FILTRA DAGLI AMBIENTI DELLA PROCURA FEDERALE, A QUELLI SU PLUSVALENZE E MANOVRE STIPENDI SI AGGIUNGEREBBE UN NUOVO FASCICOLO RIGUARDANTE I RAPPORTI CON GLI ALTRI CLUB - SULLE PARTNERSHIP CONSIDERATE “OPACHE” CON LE ALTRE SOCIETÀ, LE PROCURE DI 6 DIVERSE CITTÀ (BOLOGNA, GENOVA, CAGLIARI, BERGAMO, UDINE E MODENA PER IL SASSUOLO) HANNO RICHIESTO A QUELLA DI TORINO GLI ATTI PER COMPETENZA TERRITORIALE…

Da ilnapolista.it

agnelli elkann

I processi, per la Juventus, potrebbero diventare tre. Lo scrive Giorgio Marota sul Corriere dello Sport. Domani scade domani il termine per le indagini sul club bianconero. La Procura Figc sembra orientata a chiedere un nuovo processo per la manovra stipendi e le false fatture mentre la questione delle partnership con gli altri club, su cui ora indagano anche altre procure, oltre a quella di Torino, finirebbe in un terzo filone futuro. In caso di deferimento sugli stipendi, la Juventus andrebbe a processo entro fine aprile e l’eventuale sanzione afflittiva arriverebbe già in questa stagione.

Il quotidiano sportivo scrive:

agnelli allegri elkann

“Domani, dopo due diverse proroghe (40 e 20 giorni), suonerà il gong. E al rintocco della campana tutto quello che sta dentro il fascicolo chiamato “manovre stipendi e manovra agenti” si trasformerà in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore federale Giuseppe Chiné. Le intenzioni sono chiare: non sembra esserci altra strada possibile per la Juve che tornare a difendersi di nuovo in tribunale, dopo una battaglia (non ancora conclusa) sulle plusvalenze e una partita appena cominciata davanti al Gup per i risvolti penali dell’inchiesta Prisma.

Le partnership considerate “opache” con le altre società – le procure di 6 diverse città (Bologna, Genova, Cagliari, Bergamo, Udine e Modena per il Sassuolo) hanno richiesto a quella di Torino gli atti per competenza territoriale – rimarrebbero fuori dal secondo deferimento e dal successivo processo; secondo quanto filtra, Chiné non dovrebbe includere queste carte nella conclusione delle indagini poiché le indagini parallele delle varie procure della Repubblica sono ancora in corso e da lì potrebbero emergere elementi nuovi, più avanti. E così sarebbero tre i processi a carico della Juve: il plusvalenze-bis (udienza al Collegio di Garanzia il 19 aprile, terzo grado), il “manovre stipendi e agenti” (indagini da chiudere entro domani, daranno vita a un processo di primo grado) e, appunto, le “partnership sospette con le società””.

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN elkann agnelli