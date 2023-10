6 ott 2023 14:14

NON C’E’ UN SOFFRITTO DI INTERESSI? – BLOOMBERG SCRIVE CHE OAKTREE HA PRESENTATO UNA PROPOSTA DA 950 MILIONI DI EURO L’ANNO PER FINANZIARE IL CANALE DELLA LEGA A CHE OFFRIREBBE LE PARTITE DEL CAMPIONATO SENZA PASSARE PER DAZN E SKY - MA NEL 2021 IL FONDO USA HA CONCESSO UN FINANZIAMENTO DA 275 MILIONI A SUNING E AGLI ZHANG PER L’INTER E POTREBBE FINIRE PER PAPPARSI L'INTER - E POI? SI TROVEREBBE A CONTROLLARE UNA SQUADRA E A FINANZIARE IL CANALE DELLA LEGA: DELLE DUE, L'UNA...