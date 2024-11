16 nov 2024 22:13

NON C’E’ STORIA: JANNIK SINNER È DI UN ALTRO PIANETA! NONOSTANTE LA SPADA DI DAMOCLE DEL CASO DOPING E L'ANGOSCIA PER IL RICORSO DELLA AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING, IL NUMERO UNO DEL MONDO CONCEDE SOLO 3 GAME A CASPER RUUD (6-1 6-2) E CONQUISTA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO LA FINALE A TORINO: DOMANI AFFRONTERA’ FRITZ IN UNA RIEDIZIONE DELL’ULTIMO ATTO DEGLI US OPEN… - VIDEO