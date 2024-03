NON C’E’ TRUCCO E NON C’E’ NGANNOU – A RIAD, IL LOTTATORE DI MMA FRANCIS NGANNOU PERDE IN MENO DI 5 MINUTI IL SUO SECONDO INCONTRO DI BOXE IN CARRIERA CONTRO IL CAMPIONE DI PUGILATO ANTHONY JOSHUA – IL SENEGALESE AVEVA ILLUSO TUTTI LO SCORSO OTTOBRE, QUANDO AVEVA MESSO AL TAPPETO TYSON FURY (PUR PERDENDO) SEMPRE IN ARABIA SAUDITA, MA E’ STATO STESO DAL CAMPIONE INGLESE AL SECONDO ROUND – IL VINCITORE HA INCASSATO 40 MILIONI, MA ANCHE IL PERDENTE SI CONSOLA CON... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Luigi Panella per www.corriere.it

“Non lasciare la boxe”. Anthony Joshua, dopo averlo abbattuto in due round, invita Fransis Ngannou a proseguire nella sua avventura nel mondo del pugilato. Ma da personaggio misurato qual è, si tratta probabilmente di una frase di circostanza. Di fatto, Fransis Ngannou nel mondo del pugilato in pieno non ci è mai entrato. Aveva illuso tutti, in primis sè stesso lo scorso ottobre, quando pur perdendo aveva messo al tappeto Tyson Fury. […]

Joshua […] ha fatto valere la sua qualità – tecnicamente alta – di pugile contro uno che pugile non è. “Se Fury entrasse nella gabbia della MMA lo batterei sempre”, aveva detto Ngannou tornando a parlare di quel match. Vero, ma il ring è diverso. J[…]

UN KO DRAMMATICO, NGANNOU FULMINATO

Un destro nel primo round ha messo al tappeto Ngannou, che però ha avuto la freddezza di aspettare quasi tutto il conteggio prima di rialzarsi per recuperare e riordinare le idee. Solo che queste sono rimaste confuse. Nel secondo è apparso chiaro che il buon Fransis non aveva il piano b. E’ sembrato attendere il proprio destino rassegnato, e AJ, con lo sguardo cattivo come non si vedeva da tempo, ha chiuso il discorso. Un altro destro neanche minimamente intuito ha messo giù Ngannou, che rialzatosi ha offerto un bersaglio fisso ad colpo definitivo. Un destro portato con il massimo della potenza e della cattiveria che ha subito a difesa sguarnita facendo temere per qualche minuto -durante il quale gli è stato dato anche l’ossigeno – per la sua incolumità.

L’entusiasmo di Mourinho e Ronaldo il Fenomeno

Poi, il sospiro di sollievo. Nhannou si è ripreso mentre José Mourinho e Ronaldo il Fenomeno correvano all’angolo di Joshua per complimentarsi […] Per ora Joshua si gode la ritrovata credibilità e la quarantina di milioni di dollari racimolati dalla trasferta. Ngannou se ne torna in Francia con la coda tra le gambe e un conto in banca cresciuto di 15 milioni. A conti fatti non malaccio per uno che nella boxe ha un record di 2 incontri e altrettante sconfitte...

