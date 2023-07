NON SI ERA MAI VISTO IL FUGGI FUGGI DA UNA SQUADRA CHE HA APPENA VINTO LO SCUDETTO – DOPO L’ADDIO SI SPALLETTI, LA CESSIONE DI KIM AL BAYERN MONACO, LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DEL DIRETTORE SPORTIVO GIUNTOLI (PROMESSO SPOSO DELLA JUVENTUS9, DICE ADDIO A DE LAURENTIIS DOPO 17 ANNI ANCHE IL RESPONSABILE MARKETING ALESSANDRO FORMISANO – AURELIONE VUOLE ESSERE UOMO SOLO AL COMANDO, CON LA SUA FAMIGLIA AL SEGUITO (INFATTI SONO ENTRATI IN SOCIETA’ ANCHE LA FIGLIA VALENTINA E IL SUO FIDANZATO ANTONIO SINICROPI)

Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis

1 - L'UOMO DELLE STELLE

Estratto dell’articolo di Antonio Barillà per “la Stampa”

Facile […] portare l'esempio di Khvicha Kvaratskhelia per decantare le qualità di Cristiano Giuntoli: certo il georgiano scovato nella Dinamo Butuni, pagato appena 11,5 milioni e con primo ingaggio di un milione […] ma l'intera carriera dell'architetto dello scudetto del Napoli trabocca di intuizioni […] Il Carpi approdò in Serie B con i gol di Mehdi Kabine, pescato nella Sacilese, e salì in Serie A con Kevin Lasagna comprato dall'Este, Serie D, per 75mila euro e ceduto, tre anni dopo, per 4,5 milioni all'Udinese.

Giuntoli è il profilo perfetto per una Juventus che punta a mantenere competitività ma non può ignorare i sacrifici, schiacciata da un bilancio migliorato ma ancora rosso fuoco […] il progetto bianconero lo aveva convinto a lasciare Napoli dopo otto anni e uno storico titolo, però aveva ancora un anno di contratto e il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha fatto pesare: soltanto ieri, dopo un colloquio serrato e cospicue rinunce economiche del dirigente, le parti hanno raggiunto l'accordo per la rescissione […]

sarà nominato responsabile dell'area sport così aggiungendo un tassello fondamentale all'organigramma senza depotenziare il ds Giovanni Manna che ha ripagato la fiducia con mosse di mercato felici, dal rinnovo insperato di Adrien Rabiot all'ingaggio di Timothy Weah che permetterà di assorbire il vuoto lasciato da Juan Cuadrado […] adesso Massimiliano Allegri, a volte nell'ultima stagione rimasto solo a gestire situazioni complicate, anche a causa dell'inibizione di Federico Cherubni, potrà contare su un appoggio importante. I due si vedranno per fare un punto, ma non nell'immediato: non c'è urgenza con riferimento al mercato perché la squadra, di fatto, è allestita […]

2 - DE LAURENTIIS LIBERA GIUNTOLI UN ALTRO CRISTIANO PER LA JUVENTUS

Estratto dell’articolo di Domenico Marchese e Pasquale Tina per “la Repubblica”

Il dirigente azzurro ha salutato il Napoli dopo otto anni, poche ore prima di poter raccogliere l’ultimo frutto del suo lavoro. Nelle prossime ore infatti il Bayern Monaco pagherà la clausola da 58 milioni per acquistare il coreano Kim: ingaggio triplicato per il difensore, plusvalenza di oltre 40 milioni per gli azzurri.

[…] Giuntoli ha trovato nella fiducia riposta in lui dal suo prossimo club la tranquillità in questo periodo difficile, tra i dubbi sul futuro e la volontà di sbarcare a Torino, a un’ora da Genova dove vive la sua famiglia. Sarà il valore aggiunto di una squadra di professionisti che ha in Giovanni Manna, direttore sportivo, e in Luca Tognozzi, suo braccio destro, gli uomini mercato: continueranno a portare avanti le trattative sotto la supervisione del nuovo responsabile dell’area sportiva. […]

a Torino non lo seguiranno i suoi collaboratori di Napoli, nemmeno lo storico braccio destro Pompilio. Che si libererà alla fine della prossima stagione: gli resta quindi un anno di contratto, come gran parte dei dirigenti della Juventus. […] A Napoli invece De Laurentiis non lo sostituirà: sta portando avanti lui stesso le trattative di mercato assieme all’ad Andrea Chiavelli, ai responsabili scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, e ad Antonio Sinicropi, compagno della figlia Valentina che è diventato da poco tempo direttore sportivo.