NON SOLO I CALCIATORI: ANCHE LE LORO MOGLI E FIDANZATE SI SONO ROTTE IL CAZZO DELLA "GABBIA DORATA" SAUDITA - IL "DAILY MAIL" RACCONTA I MAL DI PANCIA DELLE "WAGS" CHE HANNO SEGUITO I PROPRI COMPAGNI IN ARABIA SAUDITA MA FATICANO AD ADATTARSI A UN PAESE COSÌ TRADIZIONALISTA E DISCRIMINATORIO: "NON POSSIAMO INDOSSARE PANTALONCINI O MOSTRARE LE SPALLE, LA GENTE TI INSULTA O SI RIFIUTA DI FARTI ENTRARE NEI NEGOZI E NEI RISTORANTI"

GEORGINA RODRIGUEZ CR7

Non è oro tutto ciò che luccica in Arabia Saudita. Diversi calciatori del Vecchio Continente […] si stanno rendendo conto di quanto sia complicata la vita in un paese così tradizionalista e discriminatorio. A pagare il prezzo sono anche le mogli e le compagne (le cosiddette Wags in inglese) che, al Daily Mail, hanno denunciato di essere state insultate pubblicamente e di essere state vittime di molestie verbali per strada, arrivando a vedersi rifiutato l’ingresso in negozi e ristoranti a causa del modo in cui erano vestite.

"[…]. In un’occasione sono stata sgridata solo perché si vedevano le spalle e parte delle gambe - il racconto shock di una Wag che ha preferito rimanere anonima -. Non possiamo indossare pantaloncini in pubblico, nonostante il caldo. Non puoi indossarli nemmeno in spiaggia. E se lo fai, le persone ti guardano come se ti odiassero. Può essere molto intimidatorio".

marcelo brozovic e la moglie

[…] "Sono stata allontanata dai centri commerciali solo perché la parte superiore delle mie braccia e le mie spalle non erano coperte e si poteva vedere parte del mio petto perché indossavo un giubbotto. La gente mi ha detto di tornare quando mi fossi vestita adeguatamente - le parole di un'altra Wag -. A volte le donne ti urlano insulti e può essere molto spaventoso. Quando si tratta di donne, qui la cultura è molto diversa e sono molto rigidi. Se non si è abbastanza coperti, si possono vivere dei momenti difficili quando esci. Non puoi comportarti in modo naturale come in Occidente. Devi stare in guardia ogni volta che esci, quindi tendi a non uscire".

