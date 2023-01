NON SOLO UMTITI E BANDA DEL LECCE CONTRO LA LAZIO: ANCHE ROMELU LUKAKU SAREBBE STATO VITTIMA DI CORI RAZZISTI E ULULATI DURANTE LA PARTITA CONTRO IL NAPOLI - IL GIUDICE SPORTIVO HA CHIESTO QUALI SETTORI OCCUPINO IN PREVALENZA NELLE GARE CASALINGHE I TIFOSI DEL NAPOLI CHE SI TROVAVANO A SAN SIRO: PROBABILE CHE SCATTI UNA SQUALIFICA...

Da www.calciomercato.com

Non solo i cori razzisti a Samuel Umtiti, per cui è stata chiusa la Curva Nord della Lazio, un altro caso di razzismo è andato in scena nella 16ª giornata di Serie A e porterà a conseguenze. Durante Inter-Napoli, dal settore dedicato agli ospiti sono stato intonati cori discriminatori all'indirizzo di Romelu Lukaku. Probabile che scatti una squalifica anche per alcuni settori del Maradona: il Giudice Sportivo infatti ha chiesto alla Procura federale di specificare quali settori occupino in prevalenza nelle gare casalinghe i sostenitori che si trovavano a San Siro.

IL PROVVEDIMENTO

Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l’Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore “terzo anello blu”, autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale.

