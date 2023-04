NON STIAMO ALLEGRI – LAPO ELKANN FURIBONDO DOPO LA SCONFITTA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA CON L'INTER TIRA UNA STOCCATA A MAX (E ALLA SQUADRA): “MI PIANGE IL CUORE NEL VEDERE LA NOSTRA JUVE GIOCARE COSÌ, SENZA TESTA E SENZA CUORE. CI MERITIAMO MOLTO DI PIÙ” – E I TIFOSI BIANCONERI SI INCAZZANO CON VLAHOVIC (IERI IN TRIBUNA): ECCO IL MOTIVO

Nello sport si vince e si perde. Ma mi piange il cuore nel vedere la NOSTRA JUVE giocare così, senza testa e senza cuore. Ci meritiamo tutti molto di più. #??? — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 26, 2023

lapo elkann

Da sportmediaset.mediaset.it

"Non è il nostro anno. Meglio pensare a lavorare duramente sulla prossima stagione con giocatori e allenatore". Tutta la delusione di Lapo Elkann per la sconfitta della Juve a San Siro contro l'Inter e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia in un tweet.

LA REAZIONE DI VLAHOVIC

Estratto da corrieredellosport.it

Il serbo non è stato convocato da Allegri per un problema alla caviglia e ha assistito alla semifinale dagli spalti. È da lì che ha seguito i suoi compagni, visto la rete dell'1-0 e non reagito alla sconfitta. Già, sui social sono stati diversi i tifosi juventini a notare l'atteggiamento in tribuna di Vlahovic, piuttosto soft nonostante la delusione per il ko e l'eliminazione. C'è chi si aspettava una reazione diversa, magari di rabbia, sicuramente più plateale e non così "silenziosa". Invece il serbo si è contenuto, per molti anche troppo, dando l'impressione di essere disinteressato.

dusan vlahovic allegri lapo elkann