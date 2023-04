24 apr 2023 19:04

NON TE PREOCCUPA’ GUAGLIO’, CE STA 'O NAPOLI CAMPIONE! E’ INIZIATA LA FESTA, I QUARTIERI SPAGNOLI COLORATI DI AZZURRO: LE IMMAGINI DAL DRONE - UNA CITTA’ IN AMORE PER GLI SPALLETTI BOYS CHE DOMENICA POSSONO FESTEGGIARE IL TERZO SCUDETTO: APPESI AI BALCONI CI SONO I FESTONI, LE FOTO DEI GIOCATORI E OVUNQUE GLI IMMANCABILI RITRATTI DI MARADONA – IL VIDEO DEI MOTORINI CHE ACCOMPAGNANO IL PULLMAN DELLA SQUADRA